Финляндия берёт пример с США, а Латвия дрожит от страха: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Американо-украинская тактика: как Москва влияет на выборы лидера Финляндии;
- У страха глаза велики: Латвия продолжает нагнетать ужас;
- Ограничение свободы: польского дипломата обвинили в «просмотре» российского телевидения;
- Политический киллер: негласного лидера Молдавии обвинили в убийствах;
- Учесть мнение людей: президент России призвал губернаторов опираться на гражданское общество.