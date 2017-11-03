Экс-посол Химанен: РФ оказывает влияние на выборы президента Финляндии

Хельсинки, , 14:00 — REGNUM Россия начала операцию по оказанию влияния на президентские выборы в Финляндии, заявил бывший финский посол в РФ Ханну Химанен в интервью Yle Aamu-tv.

«На мой взгляд, это ясно. Взять хотя бы горячую тему НАТО. Позиция России по этому вопросу прослеживается в ряде высказываний уже на протяжении нескольких лет», — заявил Химанен, комментируя ситуацию вокруг якобы вмешательства РФ в президентские выборы в Финляндии.

По словам экс-посла, граждане накануне выборов очень чувствительны к политическим сообщениям, поэтому они подвержены влиянию с помощью точно подобранных методов.

Напомним, ранее Химанен поддержал вступление Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Он уверен, что членство в организации улучшит безопасность в стране.

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Кроме того, бывший дипломат раскритиковал политику России на международной арене, заявив, что Москва выражает безразличие в отношении прав человека.