Учения «Запад 2017» прошли, Латвия остаётся испуганной

Рига, , 14:13 — REGNUM Еще неясно, все ли подразделения российской армии покинули Белоруссию после окончания военных учений «Запад 2017», заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, сообщает 3 ноября агентство BNS.

По его словам, после завершения учений «Запад 2017» план обороны Латвии не изменился — страна «продолжает стараться улучшать боевые способности Национальных вооруженных сил».

«Каждая страна имеет право тренировать свои вооруженные силы, и уже некоторое время назад мы пришли к выводу, что живем рядом со страной, взгляд которой отличается от нашего. И мы дальше развиваем свои боевые способности. Учения «Запад» не обусловили более быстрое развитие той или иной сферы. Мы постоянно совершенствуем свои боевые навыки, и это не связано с учениями «Запад», — заявил Калниньш.

Командующий Национальными вооруженными силами сказал, что не считает, что общество Латвии должно беспокоится по поводу военных учений России и Белоруссии, которые прошли 14—20 сентября.

«Я бы хотел сказать обществу, что мы готовы защитить Латвию. В СМИ появилось много сообщений об этих учениях, но это еще не означает, что мы обязаны принимать кардинальные решения из-за какой-то огромной угрозы», — подчеркнул он.

По его утверждению, пока неясно, покинули ли российские подразделения территорию Белоруссии или нет.

«Если бы это был факт, я бы так и сказал. Сейчас ничего не ясно. Россия официально заявила, что все ее военные ушли из Белоруссии, поэтому сейчас я не буду комментировать заявления своего коллеги из Украины», — утверждал он, ссылаясь на украинские СМИ, которые также заявляют, что российские части остались в Белоруссии.

Он также сказал, что всё еще готовятся «более детальные выводы относительно учений «Запад 2017».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва уже представила отчёт о российско-белорусских учениях, а глава оборонного ведомства заявил, что «только благодаря жёсткой и решительной позиции Вильнюса Москва не напала на Прибалтику».

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