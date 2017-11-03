Главу МИД Польши обвинили в «просмотре» российского телевидения

Киев, , 13:44 — REGNUM Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала «112 Украина» подверг критике заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который ранее выступил за запрет на въезд в страну для лиц, занимающих антипольскую позицию.

«Возможно, господин министр (Витольд Ващиковский) насмотрелся российского телевидения и представляет себе, что по Киеву ходят люди в формах СС», — отметил Вятрович.

По его словам, некоторые политики в Польше намеренно «раздувают» проблему и демонизируют граждан Украины.

Напомним, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти страны разрабатывают меры против въезда на территоию страны граждан Украины, которые занимают «крайнюю антипольскую позицию».

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