Бишкек, 3 ноября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подписал документы, касающиеся деятельности в рамках «Договора о зоне свободной торговли СНГ». Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

Daniiar Сапар Исаков

Также глава кабмина выступил на заседании Совета глав правительств стран Содружества независимых государств с критикой в адрес казахстанских властей, обвинив их в нарушении целого ряда положений вышеназванного договора и сопутствующих соглашений.

Поводом для обвинений стали введенные казахстанским правительством «скрытые ограничения торговли при перемещении товаров через территорию Казахстана и события, происходящие на киргизско-казахстанском участке государственной границы, что препятствует формированию условий для свободного движения товаров и эффективному функционированию зоны свободной торговли в рамках «Договора о зоне свободной торговли СНГ».

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что начиная с 10 октября 2017 года на границе Киргизии с Казахстаном начали образовываться многокилометровые очереди из автомобилей, желающих попасть на территорию соседней страны. Причиной тому послужил переход казахстанских пограничников на усиленный режим, который официальная Астана сначала обосновывала выборами президента Киргизии, а затем борьбой с терроризмом, незаконной миграцией и контрабандой.

Впоследствии казахстанские власти обустроили близ границы дополнительные таможенные посты, на которых киргизстанские фуры проверяют по второму разу, причем также с особой дотошностью. Если в документах обнаруживается любая ошибка, то перевозимый ими груз (в том числе транзитный) конфискуют и уничтожают, а дальнобойщикам выписывают крупные штрафы.

Официальный Бишкек считает, что действия казахстанских таможенников и пограничников противоречат нормам Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Правительство Киргизии пожаловалось по этому поводу в Евразийскую экономическую комиссию и в ВТО. Киргизстанские бизнесмены заявили о намерении судиться с Казахстаном.

Казахские власти утверждают , что претензии киргизской стороны необоснованны. Также Астана обвинила Киргизию в массовой контрабанде товаров китайского производства. Правительство Киргизии выступило со встречными обвинениями, а президент Алмазбек Атамбаев впервые публично заявил о неэффективности Евразийского союза.