«Противостояние Казахстана и Киргизии»: Бизнесмены подадут иск в суд ЕАЭС

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Министерство экономики Киргизии предлагает предпринимателям продавать застрявшие на границе с Казахстаном скоропортящуюся продукцию на ярмарках в Киргизии. Об этом заявил глава ведомства Артем Новиков на внеочередном заседании национального делового клуба.

По его словам, минэкономики сейчас создает штаб для оперативного решения бытовых вопросов, возникающих из-за проблем на киргизско-казахстанской границе.

«Мы готовы организовать бесплатные выставки-ярмарки на территории Киргизии. Но это может быть сделано только по вашему желанию, подавайте заявки», — сказал он и добавил, что бизнесмены могут обратиться в подчиненное ему ведомство, если у них есть предложения по альтернативным путям доставки товаров.

Артем Новиков отметил, что если ситуацию на границе с Казахстаном признают форс-мажорным обстоятельством, то пострадавших из-за нее предпринимателей правительство Киргизии может освободить от социальных обязательств и уплаты налогов.

«Среди таких бизнесменов есть и те, кто брал кредиты на развитие своего бизнеса. Для них будет предоставлен льготный период выплаты налогов — 60 месяцев. Также их поддержат кредитами по программе HACCP (Hazard analysis and critical control points — Анализ рисков и критические контрольные точки)», — пообещал киргизский чиновник.

По итогам заседания национального делового клуба была принята резолюция, в которой говорится о том, что бизнесмены намерены подать в суд Евразийского экономического союза иск о возмещении ущерба, понесенного предпринимателями из-за нарушения казахстанскими пограничниками и таможенниками требований и правил ЕАЭС.

Также бизнесмены планируют обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой учредить независимую комиссию, которая будет осуществлять наблюдение за ситуацией на контрольно-пропускных пунктах киргизско-казахстанской границы.

ИА REGNUM напоминает, 10 октября 2017 года казахстанские пограничники, работающие на границе с Киргизией, перешли на усиленный режим службы и стали с особым пристрастием досматривать следующие в Киргизию и из нее машины. Из-за этого сотни фур вынуждены простаивать по несколько суток в многокилометровых пробках в ожидании своей очереди. Также Казахстан организовал неподалеку от границы дополнительные таможенные посты, на которых киргизстанские фуры проверяют еще раз — сразу же после того, как их досмотрели таможенники на пограничных пропускных пунктах. Если в документах на груз находят даже малейшие ошибки, то дальнобойщикам выписывают крупные штрафы, а товар уничтожают.

Киргизстанские власти считают, что все вышеописанное является нарушением правил и требований Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации. Правительство уже подало жалобы на правительство Казахстана в Евразийскую экономическую комиссию и в соответствующие инстанции ВТО. Казахстанское правительство заявило о необоснованности претензий киргизской стороны и обвинило Киргизии в контрабанде китайских товаров в особо крупных объемах. Бишкек обвинения Астаны также назвал безосновательным. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев публично усомнился в эффективности Евразийского союза и поручил кабмину искать альтернативные ЕАЭС рынки сбыта.