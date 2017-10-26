Москва, 27 октября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2018—2020 годы, сообщает ИА REGNUM. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал главный финансовый документ страны «документом компромисса».

Duma.gov.ru Проект федерального бюджета-2018

«Это компромисс между желанием запустить как можно больше проектов, и социальных, и экономических, а с другой стороны, необходимостью жить по средствам», — отмечал Медведев.

Нефть и доллар

Минфин предлагает при расчете госсметы на 2018 год исходить из среднегодовой цены американской валюты в 64,7 рубля. Впрочем, затем стоимость одного доллара будет увеличиваться. Так, по расчетам Минфина, в 2019 году она достигнет 66,9 рублей, а в 2020 году увеличится до 68 рублей. При этом федеральный бюджет на 2017 год рассчитан на основе курса в 63,5 рубля за доллар.

По предположению правительства, среднегодовая цена барреля нефти марки Urals в 2018 году составит 43,8 долларов за баррель. При этом, начиная с 2018 года, формируется с учетом нового бюджетного правила, которое депутаты приняли в весеннюю сессию. Так, базовая цена на нефть составит 40,8 долларов за баррель (40 долларов с ежегодной индексацией на 2%). Все дополнительные доходы от более высоких цен на сырье будут направляться в Объединенный фонд, который будет создан на базе Фонда национального благосостояния. С 1 февраля 2018 года в него полностью войдет и Резервный фонд.

Минимальный дефицит

Средства Объединенного фонда будут использоваться для финансирования бюджетного дефицита. Между тем, как ранее отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, с 2019 года ведомство планирует полностью отказаться от использования резервных средств для покрытия дефицита.

«Основным источником финансирования дефицита бюджета станет привлечение на внутреннем финансовом рынке. Мы предусматриваем привлечение в чистом виде чуть более 1 трлн руб. на протяжении трехлетнего периода. Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в валовом выражении более 1,5 трлн рублей», — указал Силуанов.

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По его словам, дефицит федерального бюджета в 2018 году окажется наименьшим за последние несколько лет и составит 1,27 трлн рублей или 1,37% ВВП. Это на 0,74 трлн рублей меньше, чем дефицит госказны по итогам 2017 года.

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По расчетам правительства, сократить дефицит удастся, в частности, за счет увеличения доходов. Предполагается, что в 2018 года они составят 15,257 трлн рублей, что на 537,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Расходы за год увеличатся на 199,2 млрд рублей и достигнут 16,529 трлн рублей.

При этом, как заявлял в ходе предварительного рассмотрения проекта госбюджета глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), важным вопросом бюджета 2018—2020 годов стало соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

«Хотел бы обратить внимание на то, что ненефтегазовый дефицит составлял в 2017 году 7,5% ВВП, и на всю «трехлетку» запланировано дальнейшее снижение зависимости российского бюджета от доходов от реализации сырья. Те цифры, которые мы получили в 2016 году по снижению сырьевой зависимости российского бюджета, получают в ходе «трехлетки» очень серьезное развитие: в 2018 году — это 6,9% ВВП, в 2019 году — 5,9% ВВП, в 2020 году — 5,7% ВВП. Таким образом, задачу перехода на новую модель экономического роста в проекте бюджета правительство предлагает осуществить», — отмечал Макаров.

Выборочная индексация

По расчетам Минфина, инфляция в 2018 году останется в пределах 4%. В связи с этим проект госбюджета предусматривает индексацию зарплат госслужащих, депутатов и сенаторов на эти же 4%. В частности, финансирование Госдумы в 2018 году увеличится с 10,09 млрд рублей до 10,93 млрд рублей. Из этой суммы порядка 5,3 млрд рублей уйдет на выплаты депутатам и их помощникам. Это на 0,45 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Зарплаты членов Совфеда в 2018 году также будут на 0,2 млрд рублей выше, чем годом ранее — на эти цели в госбюджете заложено 2,15 млрд рублей.

Между тем, как рассказал ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин, госбюджет 2018 года не подразумевает индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

«Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации, ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — подчеркивал Топилин.

Таким образом, с 1 января на 3,7% (что на 0,5% выше уровня инфляции по итогам 2017 года) будут проиндексированы пенсионные выплаты только тем гражданам, которые отказались от работы на пенсии. Тем, кто предпочел сохранить работу, предлагается только произвести перерасчет пенсий 1 августа 2018 года.

Приоритетные направления

Порядка 4,86 трлн рублей в 2018 году предлагается направить по направлению «Социальная политика». При этом в 2018 году на 100 млрд рублей снизится финансирование национальной обороны. Таким образом, в госбюджете на эти цели выделяется 2,771 трлн рублей (вместо 2,87 трлн рублей в 2017 году).

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Особое внимание в госбюджете 2018 года уделяется проблеме межбюджетных трансфертов. Так, на эти цели Минфин предлагает выделить 1,652 трлн рублей. Из них 804,3 млрд рублей будут направлены в региональные бюджеты в качестве дотаций. Для сравнения, в 2017 году на эти цели было выделено чуть меньше — 757,4 млрд рублей. Кроме того, на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2018 году будет направлено 645,1 млрд рублей, еще 48,7 млрд рублей предлагается перечислить на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

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