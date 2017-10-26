Компромисс и дефицит: Госдума обсудит федеральный бюджет-2018
Москва, 27 октября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2018—2020 годы, сообщает ИА REGNUM. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал главный финансовый документ страны «документом компромисса».
«Это компромисс между желанием запустить как можно больше проектов, и социальных, и экономических, а с другой стороны, необходимостью жить по средствам», — отмечал Медведев.
Нефть и доллар
Минфин предлагает при расчете госсметы на 2018 год исходить из среднегодовой цены американской валюты в 64,7 рубля. Впрочем, затем стоимость одного доллара будет увеличиваться. Так, по расчетам Минфина, в 2019 году она достигнет 66,9 рублей, а в 2020 году увеличится до 68 рублей. При этом федеральный бюджет на 2017 год рассчитан на основе курса в 63,5 рубля за доллар.
По предположению правительства, среднегодовая цена барреля нефти марки Urals в 2018 году составит 43,8 долларов за баррель. При этом, начиная с 2018 года, формируется с учетом нового бюджетного правила, которое депутаты приняли в весеннюю сессию. Так, базовая цена на нефть составит 40,8 долларов за баррель (40 долларов с ежегодной индексацией на 2%). Все дополнительные доходы от более высоких цен на сырье будут направляться в Объединенный фонд, который будет создан на базе Фонда национального благосостояния. С 1 февраля 2018 года в него полностью войдет и Резервный фонд.
Минимальный дефицит
Средства Объединенного фонда будут использоваться для финансирования бюджетного дефицита. Между тем, как ранее отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, с 2019 года ведомство планирует полностью отказаться от использования резервных средств для покрытия дефицита.
«Основным источником финансирования дефицита бюджета станет привлечение на внутреннем финансовом рынке. Мы предусматриваем привлечение в чистом виде чуть более 1 трлн руб. на протяжении трехлетнего периода. Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в валовом выражении более 1,5 трлн рублей», — указал Силуанов.
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По его словам, дефицит федерального бюджета в 2018 году окажется наименьшим за последние несколько лет и составит 1,27 трлн рублей или 1,37% ВВП. Это на 0,74 трлн рублей меньше, чем дефицит госказны по итогам 2017 года.
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По расчетам правительства, сократить дефицит удастся, в частности, за счет увеличения доходов. Предполагается, что в 2018 года они составят 15,257 трлн рублей, что на 537,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Расходы за год увеличатся на 199,2 млрд рублей и достигнут 16,529 трлн рублей.
При этом, как заявлял в ходе предварительного рассмотрения проекта госбюджета глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), важным вопросом бюджета 2018—2020 годов стало соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.
«Хотел бы обратить внимание на то, что ненефтегазовый дефицит составлял в 2017 году 7,5% ВВП, и на всю «трехлетку» запланировано дальнейшее снижение зависимости российского бюджета от доходов от реализации сырья. Те цифры, которые мы получили в 2016 году по снижению сырьевой зависимости российского бюджета, получают в ходе «трехлетки» очень серьезное развитие: в 2018 году — это 6,9% ВВП, в 2019 году — 5,9% ВВП, в 2020 году — 5,7% ВВП. Таким образом, задачу перехода на новую модель экономического роста в проекте бюджета правительство предлагает осуществить», — отмечал Макаров.
Выборочная индексация
По расчетам Минфина, инфляция в 2018 году останется в пределах 4%. В связи с этим проект госбюджета предусматривает индексацию зарплат госслужащих, депутатов и сенаторов на эти же 4%. В частности, финансирование Госдумы в 2018 году увеличится с 10,09 млрд рублей до 10,93 млрд рублей. Из этой суммы порядка 5,3 млрд рублей уйдет на выплаты депутатам и их помощникам. Это на 0,45 млрд рублей больше, чем в 2017 году.
Зарплаты членов Совфеда в 2018 году также будут на 0,2 млрд рублей выше, чем годом ранее — на эти цели в госбюджете заложено 2,15 млрд рублей.
Между тем, как рассказал ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин, госбюджет 2018 года не подразумевает индексацию пенсий для работающих пенсионеров.
«Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации, ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — подчеркивал Топилин.
Таким образом, с 1 января на 3,7% (что на 0,5% выше уровня инфляции по итогам 2017 года) будут проиндексированы пенсионные выплаты только тем гражданам, которые отказались от работы на пенсии. Тем, кто предпочел сохранить работу, предлагается только произвести перерасчет пенсий 1 августа 2018 года.
Приоритетные направления
Порядка 4,86 трлн рублей в 2018 году предлагается направить по направлению «Социальная политика». При этом в 2018 году на 100 млрд рублей снизится финансирование национальной обороны. Таким образом, в госбюджете на эти цели выделяется 2,771 трлн рублей (вместо 2,87 трлн рублей в 2017 году).
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Особое внимание в госбюджете 2018 года уделяется проблеме межбюджетных трансфертов. Так, на эти цели Минфин предлагает выделить 1,652 трлн рублей. Из них 804,3 млрд рублей будут направлены в региональные бюджеты в качестве дотаций. Для сравнения, в 2017 году на эти цели было выделено чуть меньше — 757,4 млрд рублей. Кроме того, на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2018 году будет направлено 645,1 млрд рублей, еще 48,7 млрд рублей предлагается перечислить на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
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