Силуанов рассказал о поддержке регионов РФ в 2018-2020 годах

Москва, , 14:44 — REGNUM Одна из основных задач федерального бюджета на 2018−2020 годы — простимулировать региональное развитие и повысить инвестиционную привлекательно субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Основные условия для инвестиций реализуются в субъектах РФ. Через систему межбюджетных отношений мы нацеливаем субъекты на то, чтобы создавать благоприятный инвестиционный климат», — отметил Силуанов.

Так, в частности, правительство предлагает предоставлять и увеличивать гранты, которые будут выплачиваться регионам, показывающим наиболее высокие показатели с точки зрения инвестиционной активности и роста регионального продукта.

«Это и возврат налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет. По приросту налога на прибыль весь прирост будет передаваться в субъекты РФ, которые показывают положительную динамику по этому налогу», — рассказал Силуанов.

Кроме того, отметил он, на региональное развитие будут направлены и средства от функционирования технопарков.

«Это, конечно же, финансирование тех промпарков и технопарков, на инфраструктуру которых затрачены средства федеральных бюджетов. Все это мы будем субсидировать из налогов, которые поступят из этих парков в федеральный бюджет», — отметил Силуанов.

Проект федерального бюджета на трехлетку 2018−2020 годов сейчас проходит этап предварительного обсуждения в Госдуме. Депутаты планируют рассмотреть проект госсметы в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 27 октября.

Читайте развитие сюжета: Силуанов: Регионам требуется точечная поддержка