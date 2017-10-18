Правительство завышает доходы регионов — Счетная палата

Москва, , 10:44 — REGNUM Счетная палата отметила оптимизм правительства РФ по дефициту региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

При формировании федерального бюджета на 2017 год правительство РФ исходило из следующих проектировок основных параметров консолидированных бюджетов регионов: доходы — 9,8 трлн рублей, расходы — почти 10 трлн рублей, дефицит — 200 млрд рублей.

В процессе исполнения регионы на 1 октября 2017 года сформировали свои бюджеты с иными параметрами: доходы — 10,1 трлн рублей (то есть с увеличением на 300 млрд рублей), расходы — 11,2 трлн рублей (то есть с увеличением на 1,1 трлн рублей), дефицит — 1,1 трлн рублей (то есть с увеличением в 5,5 раза), отмечает Счетная палата.

Исполнение за 9 месяцев сложилось с профицитом в 0,5 трлн рублей. С дефицитом исполнены бюджеты 32 регионов на сумму 56,1 млрд рублей. Если исполнять запланированные регионами параметры бюджетов, то в IV квартале должен сложиться дефицит в 1,6 трлн рублей, что абсолютно нереалистично, отметила глава ведомства Татьяна Голикова.

Ожидаемая оценка 2017 года по консолидированным бюджетам, которую представило правительство в рамках проекта бюджета на 2018−2020 годы, исходит из того, что дефицит сложится в сумме 15 млрд рублей, то есть в 104 раза меньше, чем запланировали регионы.

Такая разница связана с более высокой оценкой правительством доходов, чем оценивают регионы, — это 500 млрд рублей и существенно меньшим на 510,5 млрд рублей исполнением расходов, указывает ведомство.

Указанные цифры, очевидно, свидетельствуют о низком качестве планирования региональных бюджетов, что принципиально важно оценивать при мониторинге соглашений регионами, получающими дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, и распределении финансовых ресурсов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на сбалансированность региональных бюджетов, указала Счетная палата.

Госдума в первом чтении обсуждает проект поправок в федеральный бюджет на 2017−2019 годы.