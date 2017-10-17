Силуанов рассказал о состоянии «подушки безопасности» РФ

Москва, , 14:53 — REGNUM Россия с 2019 года перестает залезать в кубышку и тратить средства резерва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы перестаем залезать в нашу кубышку, и с 2019 года предусмотрено прекращение трат резервов», — сказал министр.

Резервы сократились, констатировал Силуанов.

«Действительно, общий объем резервов на конец 2017 года составит чуть меньше 4 трлн рублей, из которых та ликвидная часть, которая не вложена в активы инфраструктурную, составит 2,1 трлн рублей. Это все меньше 4% ВВП», — отметил он.

Силуанов напомнил, что в лучшие с финансовой точки зрения годы общий объем резервов РФ составлял 16% ВВП, сейчас 4%.

«Мы понимаем, что нам нужно иметь подушку безопасности, чтобы реагировать в случае изменения внешних факторов и обеспечить наши обязательства в полном объеме», — подчеркнул он.