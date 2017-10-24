Бишкек, 24 октября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» на киргизско-казахской границе сохраняется огромная пробка длиной девять километров. Своей очереди в ней ожидают около 500 машин, желающих попасть в Казахстан из Киргизии, пишет ИА «24.kg».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

Схожая ситуация сложилась и со стороны Казахстана. Там выстроилась двухкилометровая очередь из едущих в Киргизию фур, которым, по словам дальнобойщиков, казахстанские пограничники не позволяли пересечь российско-казахскую границу в течение почти 10 суток.

Между тем сами пограничники утверждают, что теперь границу пересекают в среднем 5−6 машин в час, а только за минувшие сутки через этот пункт пропуска проехало примерно 130 грузовиков.

Дальнобойщики же заявляют о том, что все происходит совсем иначе: «Если за сутки пропускают 50 машин, это уже хорошо… Вы посчитайте, здесь более 400 машин, если за сутки, как погранцы говорят, пропускали бы больше 100 машин, люди тогда бы не стояли по шесть суток».

Схожая ситуация царит и на расположенном на киргизско-казахстанской границе контрольно-пропускном пункте «Ак Жол», сообщило ИА Knews.

Здесь люди вынуждены простаивать в очереди по несколько часов из-за неисполнения казахстанскими пограничниками условий договоренности, достигнутой на встрече премьер-министров Казахстана и Киргизии.

«Раньше проблем никаких не возникало. А сейчас, посмотрите, с киргизской стороны пограничники без проблем пропускают граждан, а уже перед границей Казахстана — затор, люди. В сторону Киргизии — картина противоположная: на КПП пусто, никаких очередей. Почему мы должны столько стоять и ждать, ведь раньше подобных проблем при проверке документов не возникало», — сетуют граждане, желающие пересечь границу.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 10 октября 2017 года казахские пограничники стали с особой тщательностью досматривать машины и граждан, пересекающих киргизско-казахстанскую границу. Из-за этого на контрольно-пропускных пунктах образовались многокилометровые очереди. Схожая ситуация сложилась и на границе Казахстана с Россией, где казахские пограничники не пропускали следующих в и из Киргизии дальнобойщиков по несколько суток.

Свои действия сотрудники погранслужбы Казахстана поначалу объясняли переходом на усиленный режим на время выборов президента Киргизии, которые прошли 15 октября. Затем они стали объяснять происходящее операцией по борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой.

В Киргизии расценили это как нарушение властями Казахстана правил Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации и пожаловались в Евразийскую экономическую комиссию и в ВТО. Казахстан в ответ на это заявил о необоснованности претензий киргизстанских властей.

Впоследствии, после переговоров премьер-министров Бакытжана Сагинтаева и Сапара Исакова, правительство Казахстана согласилось организовать приоритетный порядок пересечения киргизско-казахстанской границы гражданам с личным багажом, регулярным пассажирским рейсовым автобусам, легковым автомобилям и порожним грузовым машинам.