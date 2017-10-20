Москва, 20 октября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, считает, что у неё мало шансов одержать на них победу. Об этом она заявила 20 октября в интервью британскому изданию The Guardian.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

По словам Собчак, она отдаёт себе отчёт в том, что у неё «нет политического веса», и потому она не заслужила права выступать в качестве кандидата с какой-либо политической программой.

Как отметила Ксения Собчак, она приняла решение участвовать в выборах, чтобы выступить в качестве «громоотвода» для тех, кто не согласен с сегодняшним положением дел в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак 18 октября заявила о своём намерении баллотироваться на пост президента России, чтобы заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

«Вам не надо разделять лично мои ценности. Вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак», — заявила она.

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