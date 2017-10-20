Михаил Демурин, , 13:58 — REGNUM

«О, демократичнейший из демократичных!» — вознёс я хвалу политическому строю РФ, узнав о намерении Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. У нас ведь такие намерения просто так не рождаются: страна на ручном управлении.

И ещё я подумал: «Вот новое подтверждение «антидемократичности» того политического порядка, что существовал в нашей стране с 1917 по 1991 год!»

И действительно: женщин-то в высшем руководстве было раз два и обчёлся. Ну что там: одна Фурцева, да вот ещё Терешкова, так обе были «от станка», с производства, нет чтобы из «интеллигентной» и тем более из профессорской семьи! Правда, немало было тогда женщин на руководящих постах в среднем звене, но всё же недостаточно. Было бы больше, может быть, в силу присущего нормальным женщинам консервативного начала и удержали бы страну от развала. Мировая тенденция подвела: тогда и на Западе их у руля немного было.

2 Rama Выборы

А сегодня мы опять «в тренде». Как всегда, у нас он проявляется несколько своеобразно, но всё наладится. Увидим в будущем действительно достойных женщин в качестве кандидатов на пост высшего правителя России. На уровне региональных руководителей они же есть, и немало. Но пока ещё много в них неуверенности в себе, в народе она совестливостью называется. Считают, наверное, что недостаточно у них пока опыта, мало положительных результатов в работе на общенациональное благо, которые народ мог бы вменить им в заслугу. А в западной традиции понятия совести нет — так что надо подтягиваться! Тем более тем, кто себя либералом считает.

И потом, преодолевать советское прошлое так преодолевать! Вот до «октябрьского переворота» (в просторечии — Великой Октябрьской социалистической революции) как хорошо было: император или императрица могли кого хочешь взять и сделать своим фаворитом или фавориткой. И наделить их всем, чем нужно, — деньгами, землями, крепостными, властью. И всё на законных основаниях! Есть над чем задуматься. Есть о чём погоревать…

Надеюсь всё же, что появится в России в ходе предстоящих выборов и другой кандидат-женщина. Из тружениц. И тогда по итогам голосования между ней и Собчак мы получим либо повод для надежды, либо приговор. Ведь главная роль в деле спасения — за женщиной; она главный воитель с дьяволом, ибо сказал Бог лукавому: «Вражду положу между тобою и между женою» (Быт. 3:15). Вот и посмотрим, кого выберет большинство тех, кто захочет видеть именно женщину в качестве высшего правителя России.

Впрочем, что это я зациклился на половом вопросе: женщина, мужчина… Есть ведь и другие критерии. Помню, как раз десять лет тому назад, когда на пост президента России был выдвинут Дмитрий Медведев, один мудрый псковитянин, большой знаток русской истории и традиции, сказал мне: «Подождите, Михаил Васильевич, то ли ещё будет! Недалеко время, когда нынешняя элита максимально упростит нам выбор, сведя его к своим детям. И будем выбирать: Турчак или Собчак».

Похоже, сбывается…