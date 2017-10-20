Первая пародия: Иван Ургант высмеял орфографические ошибки Собчак

Москва, , 12:31 — REGNUM В эфире программы «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант показал пародийный ролик, снятый им на видео Ксении Собчак с заявлением о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Фон, на котором снялся Ургант, полностью повторяет интерьер комнаты, в котором снимала свое заявление Собчак. Для того, чтобы полностью преобразиться, Ургант надел парик и очки.

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Свое «видеообращение» Ургант начал с того, что ему «36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты».

«Незнание падежей не означает незнание жизни», — пошутил Ургант, видимо, имея ввиду большое количество орфографических ошибок в письме Собчак, опубликованном в газете «Ведомости».

"Быть честным до конца — это означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности», — добавил телеведущий, призвав в итоге проголосовать за певца Стаса Пьеху. Также он несколько переиначил слова Собчак, заявив, что он кандидат «против всех, да не всех».

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах президента России телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября. Она заявила, что станет «кандидатом против всех».Реакция на ее заявление была самой разнообразной. Так, часть представителей шоу-бизнеса уже выразила свое неодобрение по поводу её президентских амбиций.

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Если Собчак зарегистрируется кандидатом, она станет третьей женщиной-претендентом на высшую государственную должность. В 2000 году на президентских выборах баллотировалась Элла Памфилова, она набрала 1,01% голосов граждан России. Спустя четыре года, в 2004 году, кандидатом на пост президента РФ выдвинулась от Союза правых сил Ирина Хакамада, за нее проголосовали 3,84% избирателей.

Петербургские эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, разошлись во мнениях о шансах дочери первого петербургского мэра получить голоса на президентских выборах 2018 года. Телеведущая Ксения Собчак, дочь первого мэра Ленинграда — Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, воспринимается, прежде всего, как московский персонаж, хотя и может рассчитывать на голоса части избирателей в Северной столице.

Социолог Татьяна Протасенко считает, что участие Собчак в выборах делает их похожими на фарс. Согласно последним опросам, в Петербурге на долю нынешнего президента Владимира Путина, если он пойдет на выборы, на сегодня приходится 68—70% голосов. При увеличении явки этот рейтинг будет падать, и часть голосов вполне может забрать Собчак. По крайней мере, не исключено, что она может получить больше голосов, чем Жириновский.

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Еще меньше шансов телеведущей дает политолог Александр Конфисахор, он оценил их как нулевые: «она абсолютный спойлер, тусовщица». Он не согласен, что Собчак способна повторить хотя бы результат (7,98% голосов) бизнесмена Михаила Прохорова на выборах 2012 года.