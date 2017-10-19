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Путин допускает, что будущим президентом России может стать женщина

Политика

Владимир Путин назвал главные задачи, стоящие перед будущим главой государства

Путин допускает, что будущим президентом России может стать женщина
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент России В.В.Путин

Сочи, Краснодарский край, 19 октября 2017, 20:04 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не исключает, что следующим главой государства может стать женщина. Об этом он заявил 19 октября, выступая на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«У нас всё возможно», — отметил российский лидер.

Путин также высказал мнение, что перед будущим президентом России стоит задача сделать страну «очень гибкой» с точки зрения экономики, форм и методов управления.

«Мы должны совершенствовать свою политическую систему, чтобы она была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается», — подчеркнул он.

По словам Путина, России необходимо стать «в высшей степени конкурентоспособной» страной, «устремлённой в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий», и при этом продолжать укреплять свою обороноспособность.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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