Вашингтон, 17 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Выбор в пользу какой-либо из сторон конфликта в Ираке — Багдада или Курдского автономного района (Иракский Курдистан) — не планируют в Белом доме, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Курдские солдаты

Комментируя сложившееся на территории Ирака положение, Трамп отметил, что обострившиеся после референдума курдов проблемы не нравятся ему и его команде. При этом у него, как он отмечает, сложились свои отношения с курдами, также как у него «все отлично» в диалоге с Багдадом.

«Мы не будем занимать ни одну из сторон», — сказал он.

Отметим, что высказанная Трампом позиция несколько отличается от формулировки Госдепартамента США, который выражает обеспокоенность происходящим в провинции Киркук (Ирак).

Читайте подробнее: Не надо провокаций: Госдеп обеспокоен насилием в Ираке

Напомним, по поводу происходящего в Киркуке, где между Багдадом и курдами идет война за нефтяные ресурсы, высказался ряд представителей политических субъектов.

Читайте также: Песков призвал к решению конфликта между Багдадом и курдами «мирным путем»

После вооруженных столкновений в Киркуке генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Багдад и курдов урегулировать кризисную ситуацию.

Читайте подробнее: Генсек ООН призвал Ирак и курдов предотвратить эскалацию столкновений

МИД Франции заявил: «призываем воздерживаться от любых жестов, которые могут вызвать напряженность».

Читайте подробнее: Франция призвала Эрбиль и Багдад отказаться от эскалации напряжённости

Верховный представитель Европейского союза Федерика Могерини заявила, что Брюссель уважает Конституцию Ирака и готов оказать поддержку для сохранения его единства.