Франция призвала Эрбиль и Багдад отказаться от эскалации напряжённости

Париж, , 21:07 — REGNUM Франция призвала Багдад и региональное правительство Курдистана продолжить диалог и воздержаться от действий, которые могут привести к новой напряжённости, заявили в МИД Франции, 16 октября сообщает KUNA.

«Мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздерживаться от любых жестов, которые могут вызвать напряжённость», — заявила представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань.

«Крайне важно, чтобы региональное правительство Курдистана и федеральное правительство Ирака продолжили двигаться по пути диалога. Этот диалог должен проводиться с уважением к единству и территориальной целостности Ирака, и он должен учитывать права курдов», — добавила представитель французского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Ирака получили приказ обеспечить безопасность правительственных объектов в провинции Киркук, которая попала под контроль регионального правительства Курдистана после отступления иракской армии из северных районов страны под натиском боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на то, что военная операция в Киркуке должна была проходить во взаимодействии с курдскими отрядами, поступили сообщения о столкновениях между войсками Ирака и курдскими подразделениями.

Отношения между Иракским Курдистаном и Багдадом продолжают оставаться напряжёнными после референдума о независимости Эрбиля от федеральных властей Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Sky News Arabia: Иракские силовики полностью контролируют город Киркук