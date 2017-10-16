Понедельник, 16 Октября 2017 года
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Генсек ООН призвал Ирак и курдов предотвратить эскалацию столкновений

Политика

Антониу Гутерреш призывает Багдад и курдов политически урегулировать кризис в провинции Киркук

Генсек ООН призвал Ирак и курдов предотвратить эскалацию столкновений
Иллюстрация: Ruscur.ru
С оружием в руках

Нью-Йорк, США, 16 октября 2017, 20:49 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство Ирака и курдов урегулировать кризисную ситуацию в провинции Киркук избегая эскалации столкновений, заявил 16 октября официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Стефана Дюжаррика, генсек ООН призывает правительство Ирака и региональных представителей курдского самоуправления принять совместные меры, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта или нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал начать силовую операцию по восстановлению контроля над спорной с курдами нефтеносной провинцией Киркук. К вечеру 16 октября подразделения иракской полиции без боя заняли здание администрации провинции Киркук, установив на нем флаг Ирака.

Представители курдов уже заявили, что эти действия Багдада расцениваются ими как объявление войны.

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