Песков призвал к решению конфликта между Багдадом и курдами «мирным путем»

Москва, , 14:23 — REGNUM Вопросы, которые стоят на повестке дня между Багдадом и курдами, должны быть решены «политико-дипломатическими средствами». Об этом сообщил в понедельник, 16 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы (власти РФ) выступаем за решение всех вопросов (…) мирным путем на основе территориальной политической целостности Ирака», — заявил представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что права и интересы курдского народа должны быть соблюдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хайдер аль-Абади в ночь на 16 октября приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и гособъектах в спорной с курдами провинции Киркук. Однако вскоре появились сообщения о вооруженных столкновениях.

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