Москва, 12 октября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Основная цель властей при создании программы реновации заключалась в том, чтобы вывезти людей в область, освободив при этом центр, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель РАНХиГС, директор ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий. По его словам, сейчас, когда стало понятно, что экономически кампания не оправдает себя, а люди стали выходить на митинги, чувствуя лукавство властей, программа начинает постепенно сворачиваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрстки

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Так, по недавнему заявлению руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в течение первых пяти лет из 5177 домов будет переселено только 568. То есть масштабы ранее заявленной кампании свернулись почти в 10 раз. Подобная ситуация была и с проектом «Новая Москва» несколько лет назад, когда под предлогом развития новой территории для комфортной жизни москвичей и переезда кабинета министров была развёрнута крупная кампания по строительству.

«Официальная точка зрения будет такая: они скажут, вот, хотели больше, а народ стал отказываться, поэтому пришлось свернуть кампанию. Сергей Собянин с самого начала сказал, что есть деньги на первый этап, а потом это будет как-то финансироваться, но механизмы непонятны. Да, какая-то часть людей переедет, но переезд из аварийного жилья в новый дом стоит больших денег. Чтобы финансирование состоялось, это должно происходить либо за счёт бюджета, либо за счёт самих собственников. За счёт собственников можно сделать в одном случае — если их будут переселять за МКАД. Это лукавство было понятно изначально, а когда всё обнажилось, и народ понял, что его в очередной раз хотят обмануть, кампания тихо свёртывается», — считает Белолипецкий.

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По его словам, так как ни в одном субъекте РФ нет таких высоких цен за землю, как в Москве, то кампания по реновации имеет смысл только в столице и вряд ли будет распространена на регионы.

«Может быть, ещё в Новосибирске или Ростове, там земля имеет свою цену, но не настолько, чтобы строить новостройки. Там легче поджечь», — отметил он.

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Что касается «Новой Москвы», то при старте программы под предлогом развития новой территории, в частности, для того, чтобы был возможен переезд правительства, ближайшее Подмосковье было полностью застроено. В результате стройка так и осталась на месте, а квартиры получили единицы.

«Я ожидаю, что через 15—20 лет в районе Новой Москвы будет Детройт. Полностью заброшенный город. Предпосылок к тому, что это будет развиваться, не видно. Любой процесс либо развивается, либо приходит в стагнацию, это закон природы. Нормального развития этого региона я не вижу», — подчеркнул Белолипецкий.

Он добавил, что проект «Новая Москва» изначально был нужен для того, чтобы освоить землю и не перегружать столицу. Так как половина всего бюджета страны находится в Москве, это вызывает соответствующий приток людей и высокий спрос на жильё. В какой-то момент масштабы строительства были необычайно сильно раздуты, в эксплуатацию недвижимости вложены огромные деньги, и когда мыльный пузырь лопнул, нашлись определённые владельцы именно под данный проект, чтобы его содержать, и вложили свои средства. Теперь подобная ситуация грозит повторением сценария и программе реновации.

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Отметим, что около 120 тыс. москвичей должны переехать в новостройки по программе реновации в течение первых пяти лет, сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы. Всего городские власти подобрали 210 стартовых площадок во всех округах города. Это позволит переселить ориентировочно 568 домов, в которых расположено 47 196 квартир площадью более 2 млн кв. метров.

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