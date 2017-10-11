Эскпертиза: Закон о реновации несет разрушительные правовые последствия

Москва, , 17:32 — REGNUM Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации», по которому в Москве реализуется программа реновации, противоречит Конституции страны и продолжает сложившуюся практику её «размывания», кроме того, он насквозь пронизан коррупционной составляющей.

Так охарактеризовал для ИА REGNUM свой доклад независимый эксперт при Минюсте РФ, член экспертного совета Ассоциации ТСЖ и ЖСК, руководитель отделения «Центр» комитета «За гражданские права» Анатолий Рекант. Публикуем его работу без изменений.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21

по результатам независимой антикоррупциогенной экспертизы Федерального закона № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве»

Мною, РЕКАНТОМ Анатолием Абрамовичем, аккредитованным в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов распоряжением Минюста России № 2078-р от 06.07.2009 г. в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 172-ФЗ от 17.07.2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 96 от 26.02.2010 г. , проведена антикоррупционная экспертиза Федерального закона № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве» (далее — Закон).

В его тексте выявлено большое количество положений, противоречащих нормам Конституции и международным договорам Российской Федерации, вступающих в коллизию друг с другом и другими нормами российского законодательства, а также содержащих хорошо замаскированные коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.

8 sajinka2 Коррупция

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

кодексом Российской Федерации»;

»В случае, если подготовленной для реализации решения о реновации документацией по планировке территории предусматривается размещение объектов капитального строительства, виды разрешенного использования которых и (или) параметры которых не соответствуют видам разрешенного использования объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, и (или) если виды разрешенного использования земельных участков, на которых планируется размещение указанных объектов, не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, установленным правилами землепользования и застройки, одновременно с подготовкой документации по планировке территории осуществляется подготовка изменений, вносимых в правила землепользования и застройки. В этом случае принятие в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки не требуется»;

»Сметная стоимость строительства объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется в целях реализации решений о реновации, определяется в соответствии с нормативным правовым актом города Москвы.

Со дня представления проектной документации объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляются в целях реализации решения о реновации, на государственную экспертизу проектной документации и до выдачи разрешения на строительство указанного объекта допускается осуществление подготовительных работ, предусмотренных нормативным правовым актом города Москвы»;

»Если в целях реализации решений о реновации земельный участок образуется из земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы или государственная собственность на которые не разграничена, и (или) из земельных участков, занятых многоквартирными домами, включенными в решения о реновации, и его границы не пересекаются с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет и находящихся в федеральной либо частной собственности, до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных правил землепользования и застройки, проекта планировки территории и схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории допускаются выдача градостроительного плана земельного участка, подлежащего образованию в целях реализации проекта планировки территории, выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкция объекта капитального строительства»; «В данном случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется».