Бишкек, 13 сентября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В последнее время в киргизстанской и зарубежной прессе все чаще стала появляться новости о якобы истекших сроках оплаты компанией «Liglass Trading CZ, SRO» $37 млн (около 2,12 млрд рублей), которые будут направлены на выплату компенсации российскому концерну «РусГидро». Такая информация не соответствует действительности, сообщила пресс-служба госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии.

mmarchin Миллион долларов. Требуется 37 раз по столько

В ведомстве отметили, что в заключенном между правительством республики и чешским инвестором соглашении о строительстве и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1 и ряда малых гидроэлектростанций указано, что фирма «Liglass Trading» должна перечислить ОАО «Электрические станции» вышеназванную сумму в течение 30 банковских дней с момента подписания этого контракта.

Только после этого киргизская сторона начнет процедуру передачи прав собственности на 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», позволяющие чешским инвесторам продолжить возведение этих гидроэнергетических объектов, строительством которых ранее занималась компания «РусГидро».

"Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу Инвестиционного соглашения. В связи с вышеизложенным, с учетом праздничных дней (31 августа — День независимости Киргизии и 1 сентября — Курман Айт), срок оплаты $37 млн истекает 19 сентября 2017 года (включительно)», — подытожили в госкомитете.**

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года правительства Киргизии и России заключили договор о возведении компанией «РусГидро» Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Спустя три года киргизстанские власти заявили о том, что российская компания не выполняет условия этого документа, а в январе 2017 года республиканский парламент Киргизии денонсировал соглашения.

В июле 2017 года правительство Киргизской Республики договорилось с чешской компанией «Liglass Trading CZ» о строительстве Акбулунской ГЭС, Нарынской ГЭС-1 и нескольких малых гидроэлектростанций. Чешские бизнесмены пообещали инвестировать в эти проекты не менее $500 млн (28,63 млрд рублей по текущему курсу), а также предоставить Киргизии $37 млн (2,12 млрд рублей) для выплаты компенсации «Русгидро».

Отметим, что появление нового инвестора, пожелавшего заняться возведением ГЭС в Киргизии сопровождалось скандалом, разгоревшимся в местных и чешских СМИ, сообщивших о том, что ранее о деятельности «Liglass Trading CZ» в сфере строительства гидроэнергетических объектов нет никакой информации, хотя в самой чешской компании утверждают обратное.

Также возникновению скандальной ситуации способствовала информация о том, что «Liglass Trading CZ» находится на грани банкротства и о том, что ее интересы активно лоббируют люди из окружения чешского и киргизского президентов.