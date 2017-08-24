Ереван и Степанакерт не увидели ничего нового в заявлении США по Карабаху
Ереван, 25 августа, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Официальный Ереван не видит ничего опасного для армянской стороны в заявлении, сделанном 23 августа сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом.
По словам министра иностранных дела Армении Эдвардa Налбандянa, американский сопредседатель не сказал ничего нового. «Если вы просмотрите все предыдущие заявления, увидите то же самое», — сказал Налбандян (цитата по «Арменпресс»).
Говоря о позиции Армении касательно обнародованных пунктов урегулирования, глава МИД Армении отметил: «Мы выражали свое отношение по поводу каждого заявления. Просмотрите все пять заявлений на уровне президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения выражала свое отношение по каждому из этих заявлений. Другой вопрос, что Азербайджан избегает выражать свою позицию, и не только избегает, но и делает вид, что подобных предложений и принципов не существует».
На вопрос, в чем посыл этого заявления сопредседателя, Эдвард Налбандян ответил, что заканчивается срок мандата Хогланда, перед уходом он «просто дал интервью и вновь сделал заявления по ряду вопросов».
Как сообщалось ранее, США назначили нового постоянного сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. С 28 августа, эту должность займет Эндрю Шефер.
По словам действующего американского сопредседателя Ричарда Хогланда, новый сопредседатель — опытный высокопоставленный американский дипломат, который в последнее время работал в качестве временного поверенного в делах миссии США в международных организациях.
В МИД Нагорно Карабахской Республики также считают, что элементы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, озвученные сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом, не содержат ничего нового и являются парафразом неоднократно опубликованных Мадридских принципов. Об этом Общественному телевидению республики заявил глава МИД НКР Карен Мирзоян.
Наша позиция в отношении таких предложений известна и остается неизменной. Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующих реалий.
Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов.
Сегодня, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня.
Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах», — сказал Мирзоян.
Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд 23 августа опубликовал 6 основных пунктов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По словам главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, Хогланд допустил некоторые неточности и упущения в своей публикации.