Ереван, 25 августа, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Официальный Ереван не видит ничего опасного для армянской стороны в заявлении, сделанном 23 августа сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом.

Слева направо: Карен Мирзоян, Ричард Хогланд, Эдвард Налбандян

По словам министра иностранных дела Армении Эдвардa Налбандянa, американский сопредседатель не сказал ничего нового. «Если вы просмотрите все предыдущие заявления, увидите то же самое», — сказал Налбандян (цитата по «Арменпресс»).

Говоря о позиции Армении касательно обнародованных пунктов урегулирования, глава МИД Армении отметил: «Мы выражали свое отношение по поводу каждого заявления. Просмотрите все пять заявлений на уровне президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения выражала свое отношение по каждому из этих заявлений. Другой вопрос, что Азербайджан избегает выражать свою позицию, и не только избегает, но и делает вид, что подобных предложений и принципов не существует».

На вопрос, в чем посыл этого заявления сопредседателя, Эдвард Налбандян ответил, что заканчивается срок мандата Хогланда, перед уходом он «просто дал интервью и вновь сделал заявления по ряду вопросов».

Как сообщалось ранее, США назначили нового постоянного сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. С 28 августа, эту должность займет Эндрю Шефер.

По словам действующего американского сопредседателя Ричарда Хогланда, новый сопредседатель — опытный высокопоставленный американский дипломат, который в последнее время работал в качестве временного поверенного в делах миссии США в международных организациях.

В МИД Нагорно Карабахской Республики также считают, что элементы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, озвученные сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Ричардом Хогландом, не содержат ничего нового и являются парафразом неоднократно опубликованных Мадридских принципов. Об этом Общественному телевидению республики заявил глава МИД НКР Карен Мирзоян.

Наша позиция в отношении таких предложений известна и остается неизменной. Любая модель урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, если она призвана обеспечить стабильный и долгосрочный мир, невозможна без полноценного участия арцахской стороны на всех этапах переговорного процесса и не может не учитывать существующих реалий.

Апрельская война 2016 года наглядно продемонстрировала, что оторванные от реальности подходы опасны и могут создать условия для непредсказуемых процессов.

Сегодня, прежде всего, необходимо предпринять последовательные шаги по обеспечению необратимости мирного процесса и реализации достигнутых договоренностей, в частности, по внедрению механизмов расследования нарушений прекращения огня.

Нереализованные договоренности становятся балластом и препятствуют возможности положительных подвижек в переговорах», — сказал Мирзоян.

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд 23 августа опубликовал 6 основных пунктов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По словам главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, Хогланд допустил некоторые неточности и упущения в своей публикации.