Якутск, 24 августа, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В Якутии директора школ жалуются на недофинансирование. Денег не хватает в том числе на питание учеников. Им приходится выкручиваться, чтобы накормить детей не то чтобы вкусно и полезно, но хотя бы более-менее разнообразно и в достаточном количестве за деньги, которое государство выделает на эти цели. Сетуют руководители учреждений образования и на то, что 70% времени и сил уходят на хозяйственную деятельность, а на материалы и оборудование для обучения детей приходится зарабатывать самостоятельно. С родителей денег особо не попросишь: в большинстве школ республики основная часть учеников — из малоимущих семей. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как решают проблемы с питанием и недофинансированием в учреждениях образования республики.

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Директор Саха Политехнического лицея в Сайсарском округе Якутска Надежда Тимофеева рассказала, что компенсация из бюджета на питание одного ученика начальных классов в день составляет 8,64 рубля. Остальное должны доплачивать родители, но с них собрать удаётся тоже очень мало, порядка 150−200 рублей в месяц. На кормление детей из малоимущих семей государство выделяет 54 рубля, но этого тоже недостаточно, так как у их родителей тем более нет возможности вносить на кормление школьников какие-то средства.

Надежда Тимофеева сетует на то, что раньше сумма, выделяемая на питание школьника из малоимущей семьи, каких в Сайсарах большинство, составляла 80 рублей, но с 2016 года была сокращена из-за нехватки средств в бюджете. Взнос ещё 30 рублей переложили на плечи родителей, но эти деньги собрать не получается. В итоге недостающие средства школа вносит сама из внебюджетных источников. Частично решается проблема благодаря собственной столовой.

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«Мы сами кормим детей, в штате есть повара, поэтому получается какая-то сумма из внебюджетных средств, и у нас может быть так, что мы немножко доплачиваем, чтобы дети нормально питались. По крайней мере мы порции большие делаем, так как дети разные, старшеклассники не наедаются 250-граммовой порцией. У нас были попытки сотрудничать с двумя предприятиями общепита, но и ассортимент, качество, и размер порций оставляли желать лучшего. Детей много в Сайсарах, они в сложных условиях живут, и поэтому мы решили сделать свою собственную столовую, взять в штат поваров по примеру районных школ. Теперь я сама отвечаю за питание школьников, помогаем малоимущим, если совсем туго. Получается гибкая дифференцированная система по потребностям и социальному положению детей. Конечно, ответственность и нагрузка большие, это дополнительная работа, и проверок очень много. Зато учителя, дети и родители довольны. Это показательно», — отметила также Надежда Тимофеева.

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Она также выразила надежду, что оплату на питание детей из малоимущих семей в 80 рублей в сутки в Якутске всё-таки вернут. В районной школе республики, с директором которой корреспонденту ИА REGNUM также удалось поговорить, эта сумма сохранена, но средств на питание детей всё равно не хватает, особенно на фоне высоких цен в муниципалитетах региона.

Руководитель учреждения образования в районе рассказал, что школа также с трудом решает проблемы питания детей. На одного ребёнка в день ей выделяется 32,5 рубля, на малоимущих, которых также большинство, — 80 рублей.

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«На те деньги, которые предусматриваются, мы вынуждены закупать самые дешёвые продукты: самые дешёвые макароны, самый дешёвый рис, самое дешёвое масло и так далее. Так не должно быть, если мы заботимся о подрастающем поколении и здоровье нации. Образование не должно финансироваться по остаточному принципу, а сегодня дела обстоят именно так», — сетует директор школы. Он отмечает, что по закону дети должны кушать раздельно.

«Но мы все деньги складываем в один котёл и всех кормим одинаково, делим поровну. Не хотелось бы, чтобы дети чувствовали расслоение. Но это официально не по закону и до первой проверки. Тем не менее мы такое решение приняли, потому что находимся в районе. В Якутске сделать так же бы не получилось», — сказал собеседник агентства.

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Он считает, что в России должны стремиться к тому, чтобы кормить детей, не исходя из финансовых возможностей, которые минимальны, а по нормативам СанПиНа, где указано, что школьники должны получать овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Но если включать всё это в питание, то в 80 рублей не уложиться, а в идеале, по мнению директора, нужно 300−400 рублей в день на ребёнка. Это недостижимо при том, что, помимо питания, образовательному учреждению приходится решать ряд других возникающих из-за недофинансирования проблем.

В сложившихся условиях нехватки бюджетных средств районная школа, о которой идёт речь, вынуждена сама думать, где брать деньги, и с этой задачей ей пока удаётся справляться: есть водовозка и свой трактор, которые оказывают услуги населению за деньги. Кроме того, в образовательном учреждении открыли киоск, который работает тоже совершенно законно и приносит деньги. Средства в школе тратят фактически на детей: добавляют при необходимости на питание, но в основном занимаются модернизацией кабинетов и закупают методические пособия для предметов, чтобы объяснять детям учебный материал не на пальцах, а наглядно. Система преподавания в школе близка к методике Монтессори, и это в том числе приносит результаты: ученики ездят на научно-практические конференции, занимают хорошие места на конкурсах «Шаг в будущее» и «Открой в себе учёного». По словам директора школы, без средств внебюджетных источников покупать методические пособия было бы невозможно: государство совсем не выделяет на это денег. А на физике и химии всё надо показывать.

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Директор сетует на то, что в созданных государством условиях у руководителей учреждений образования времени на мысли о воспитании и организации учебного процесса остаётся совсем мало из-за недофинансирования и необходимости самостоятельно зарабатывать. По его словам, 70% сил уходят на хозяйственную деятельность.

«В эту работу приходится уходить с головой», — констатировал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, задача полноценного кормления детей за минимальные деньги в Якутии усложняется высокими ценами на продукты, особенно за пределами Якутска. Больше всего за продукты приходится платить жителям Зырянки. Свинину там люди вынуждены покупать по цене 590 рублей за кг, варёную колбасу — за 564 рубля, мясные консервы — по 192 рубля за банку, рыбные — от 145 рублей. Дорогая молочная продукция: сметана стоит 417 рублей за килограмм, творог — 424, сыр — 766, литр молока — от 100 рублей, а десяток яиц — 127 рублей.

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