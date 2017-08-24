Ростов-на-Дону, 24 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Шок и паника — вряд ли память сотрет у ростовчан страшные кадры 21 августа. Те люди, чьи дома пострадали или полностью сгорели в пожаре, сейчас находятся в полной растерянности и абсолютном незнании, что их ждёт даже в ближайшем будущем, передаёт ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Тушение огня

Согласно последним сведениям, всего за медицинской помощью обратились 72 человека, девять из них находятся в лечебных учреждениях. Один человек погиб. В ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону пострадавших, которые госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи №2, навестил глава МЧС России Владимир Пучков. Также во время визита он сообщил, что из резервного фонда правительства России будут выделены средства на выплату материальной помощи пострадавшим, компенсации за утрату имущества первой необходимости, а также за причиненный ущерб здоровью.

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Пожар в Ростове-на-Дону лишил крова 218 семей: уточненные данные

Что касается испепелённого жилья и утраченного имущества, то, по словам губернатора Василия Голубева, сейчас работает комиссия с участием Росреестра.

«Каждый конкретный участок обследуется, проводятся встречи с собственниками, арендаторами земельных участков. И их участие в судьбе этой земли будет совершенно очевидно. Будет учтена точка зрения каждого. Затем, после обследований, будут приниматься решения. Но если человек пожелает восстанавливать свое жильё — он это сможет сделать. Если он скажет, что это место непригодно для проживания, мы будем рассматривать возможность предоставления ему другого жилья», — отметил глава региона.

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Основная причина пожара в Ростове-на-Дону — поджог

Погорельцы, которые нашли временный кров в пунктах временного размещения, скоро переедут в гостиницы. В школах пока остаются 48 человек. Для них будут подготовлены номера в ближайшие пару дней. Тем временем власти готовят документы, которые позволят приобрести недвижимость через жилищные сертификаты.

«Затем мы будем работать с каждым индивидуально и будем спрашивать мнение людей — будут ли они восстанавливать свои дома, либо согласятся переехать. У них будет право выбора. Это решение будет приниматься людьми, и власти будут на это ориентироваться», — заверил Голубев.

Наряду с этим в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что чиновники занимаются показухой. Так, например, портал DonDay.ру сообщил, что у погорельцев, которые сейчас находятся в школе №5, после отъезда губернатора из оперативного штаба забрали телевизор. В ночь перед инспекцией главы региона привезли мебель и электронную технику. Как только представители СМИ уехали, привезённое имущество собрали и увезли.

Позже выяснилось, что телевизор оказался собственностью МЧС и был привезён для служебного пользования, а после вернулся в главное управление. А телевизор, который был предоставлен погорельцам, до сих пор находится в пункте.

Кроме того, в преддверии визита пострадавших заставили отправиться в столовую и приступить к завтраку.

«Я ценю, что нам предоставляют убежище и пищу, но зачем устраивать такую показуху? У людей случилось горе, а они должны кушать и говорить, как все хорошо», — задается вопросом одна из пострадавших.

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Ростов-на-Дону: во время пожара мог произойти взрыв мины времён войны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основная версия катастрофического пожара — поджог. По некоторым данным, заброшенный дом подожгли с четырёх сторон. Более того, сами пострадавшие уверены, что это была диверсия. Руку к катастрофе приложили «черные» риелторы от одного из застройщиков, которые ранее угрожали жителям этого района сжечь дома. Но власти на это внимания не обратили.

Вряд ли кто-то мог себе представить, что возгорание приведёт к столь трагическим последствиям. Всему виной — сильный ветер, который разносил пламя с одного строения на другое. Помимо всего прочего, в течение нескольких дней в этом районе не было воды. В результате — более 120 домов сожжено. 58 жилых домов в Пролетарском районе и 49 домов в Кировском районе не подлежат восстановлению. Пострадали 218 семей.

Напомним, уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом» (ч. 2 ст.167 УК РФ) и «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).