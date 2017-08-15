Владивосток, 15 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока рассказали об основных экспозициях, которые они представят на выставке «Улицы Дальнего Востока» в рамках третьего Восточного экономического форума, однако главная интрига впереди — как в жизнь воплотятся макеты гренландского кита в натуральную величину, огромного лосося, золотого слитка и прочих особенностей макрорегиона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Natalia_Kollegova Камчатка

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Гренландский кит от Чукотки

Павильон Чукотского автономного округа будет выполнен в форме гренландского кита в натуральную величину морского исполина. Рядом с китом появится памятник каюру и его собакам. Прототипом каюра является Михаил Тынетегин, который участвовал в гонках на собачьих упряжках в возрасте 79 лет. В экспозицию Чукотки на выставке «Улицы Дальнего Востока» войдут также скульптуры северных оленей, шатры-яранги. В шатрах-ярангах мастера покажут древнейшую культуру обработки моржовой и китовой кости.

Кроме того, участники и гости третьего Восточного экономического форума смогут увидеть особенности древней земли Берингии, познакомившись с проектом «Чукотка — территорий открытий», который тоже будет представлен на полях выставки.

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Виртуальная реальность от Якутии

Якутия оборудует свой павильон в форме традиционного жилища урасы, которое стилизуют под образ Хранителя холода Чысхаана. Очки виртуальной реальности покажут посетителям нетающие ледники Булуус, песчаные дюны Тукуланы, а также местные наследия ЮНЕСКО.

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Центр павильона займёт стеклянный шар, его исполнят в стиле знаменитого сувенирного шара с искусственным снегопадом внутри. Гости выставки «Улицы Дальнего Востока» смогут даже попасть в шар.

Рядом с павильоном расположится эко-бар, в котором можно будет не только попробовать чай из таёжных трав, но и купить чайные сборы из якутских растений. Вокруг павильона каждый желающий сможет попробовать себя в национальном виде спорта Тутум Эргиир или Якутская вертушка.

Участие Якутии в выставке «Улицы Дальнего Востока» обойдётся республиканской казне в 20 млн рублей.

Золотой слиток от Магадана

Колыма обустроит свой павильон в виде золотого слитка и, соответственно, сделает в 2017 году упор на презентации золотодобывающей отрасли региона. Здесь появится витрина с муляжами крупных самородков. Косторезное искусство, бисероплетение, плетение из крапивы, вышивка подшейным волосом оленя — мастера из Магаданской области смогут обучить гостей азам этих ремёсел.

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Авиастроение от Хабаровского края

Особенностью экспозиции Хабаровского края станет авиастроение. В специализированной зоне посетители смогут самостоятельно, с использованием реальных технологий, которые применяются в авиастроении, изготовить сувениры на память, а также побывать на виртуальной экскурсии по производимому в регионе самолёту Sukhoi Superjet 100.

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Гости экспозиции смогут также принять участие в мастер-классах по изготовлению предметов одежды, быта коренных северян.

Natalia_Kollegova Камчатка. Праздник

Экотуризм от ЕАО

Еврейская АО при создании своего павильона акцент сделает на экотуризме. Здесь можно будет узнать всё о популяции на территории региона амурского тигра и познакомиться с уникальными возможностями бальнеологической здравницы «Кульдур».

Тут же специалисты расскажут об экотуристическом маршруте «По Хинганской тропе», сопке розового мрамора, карстовых пещерах, ботаническом памятнике природы Биджанское обнажение и так далее.

Кроме того, третий год подряд дальневосточный субъект широко представит национальный еврейский колорит, в том числе организует мастер-классы известного художника Владислава Цапа и выступления творческих коллективов.

Гигантский лосось от Сахалина

Павильон в виде огромного лосося с экспозицией «Остров-рыба» внутри презентует богатство и уникальных природных ресурсов Сахалинской области. Длина конструкции от головы до хвоста — 20 метров, ширина — 10 метров, высота — 8 метров. В тёмное время суток лосось будет подсвечиваться яркими огнями.

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Гости выставки также смогут через виртуальную дверь выйти на прямую видеосвязь с жителями Южно-Сахалинска, получить портрет от местного шаржиста и побывать в областном краеведческом музее.

Начальная стоимость создания экспозиции Сахалинской области — 2,2 млн рублей, как следует из информации на сайте Госзакупки. На оказание услуг по организации участия региона в ВЭФ власти намерены потратить максимум 768 тыс. рублей.

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Прошлогодний лотос от Приморья

Экспозиция Приморского края будет поделена на несколько зон: прошлогодний павильон «Лотос» дополнит новый — «Сихотэ-Алинь», его разделят на несколько секций, которые будут символизировать наивысшие вершины хребта.

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Здесь же разместится стилизованная под съёмочную площадку интерактивная зона. Профессиональный оператор запишет видеопожелания гостей третьего Восточного экономического форума, впоследствии будет смонтирован фильм.

Приморский эко-бар выполнят в форме отпечатка лапы тигра. Посетителям выставки предложат безалкогольные коктейли из местных дикоросов, шоколад с морскими солью и водорослями, известные у туристов конфеты «Птичье молоко».

Власти Приморского края потратят на участие в выставке «Улицы Дальнего Востока» почти 25 млн рублей.

Пурга от Камчатки

На полях выставки «Улицы Дальнего Востока» в 2017 году Камчатка сделает акцент на экспозиции, посвящённой зимним видам спорта — они наравне с вулканами и гейзерами являются визитной карточной субъекта.

Кроме того, гости увидят масштабную застройку национальных жилищ и первых строений тех, кто осваивал Камчатский край. Настоящая метель будет сымитирована внутри павильона «Пурга». Тут же при помощи специального тренажёра можно будет попробовать свои силы в сноубординге и горных лыжах.

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Космос от Приамурья

Амурская область расскажет о своих достижениях в космической сфере, в том числе гости смогут увидеть автомат космического питания и при помощи интерактивной зоны побывать в космосе.

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С другой стороны, регион воссоздаст облик Албазинского острога — новый макет крепости будет в 5 раз больше макета 2016 года. На первом этаже острова будут проходить мастер-классы по изготовления гончарных изделий, плетению из лозы, а на втором этаже установят музейную экспозицию с найденным на раскопках оружием, посудой, народными костюмами.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках форума 2016 года было подписано 216 договоров на 1,85 трлн рублей. В 2017 году мероприятие состоится 6−7 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке на острове Русском.

Министерство промышленности и торговли РФ потратит на участие в ВЭФ-2017 года 12,5 млн рублей, министерство сельского хозяйства — 18 млн рублей, Федеральное агентство по туризму потратит свыше 11,2 млн рублей, Минприроды РФ — 50 млн рублей.

Корпорация развития Дальнего Востока потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме 15 млн рублей.