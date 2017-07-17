Рослесресурс оценит потенциал Дальнего Востока на ВЭФ за 20 млн рублей

Владивосток, , 04:38 — REGNUM Федеральное государственное казённое учреждение Рослесресурс потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится в первых числах сентября 2017 года, почти 20 млн рублей. Указанная сумма пойдёт, в том числе на укрепление экономических связей между регионами России, со странами ближнего и дальнего зарубежья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно техническому заданию, размещённому на едином портале госзакупок, Рослесресурс (прим.ред. — входит в Федеральное агентство лесного хозяйства) в рамках ВЭФ-2017 года намерен сделать всестороннюю экспертную оценку экономического потенциала Дальнего Востока, повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность макрорегиона и на российском, и на международном уровне. Госучреждение презентует условия инвестирования и ведения бизнеса, в том числе территории опережающего развития и свободный порт Владивосток.

Отдельной задачей указано развитие и помощь в реализации закона о дальневосточном гектаре. В частности, подрядчик должен будет при помощи специальных очков организовать для гостей третьего Восточного экономического форума мультимедийный тур по виртуальной модели «Варианты использования дальневосточного гектара».

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Выставочная экспозиция Рослесресурса разместится на площади не более 150 квадратных метров. Помимо всего прочего здесь оборудуют экспозиции «Использование дальневосточного гектара» и «Жизнь дерева», а также помещение под переговоры.

В общей сложности из федеральной казны на участие Рослесресурса предусмотрели свыше 19,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный объём финансирования на участие в ВЭФ-2017 года предусмотрело Минприроды РФ — 50 млн рублей, Минсельхоз РФ — 18 млн рублей, Минпромторг РФ — 12,5 млн рублей, Ростуризм — 11,2 млн рублей.

Камчатка потратит 48 млн рублей, Магаданская область — 14 млн рублей, Якутия — 20 млн рублей.