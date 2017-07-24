Власти Приморья потратят 25 млн рублей на выставку в рамках ВЭФ-2017

Владивосток, , 04:06 — REGNUM Власти Приморского края потратят на участие в выставке «Улицы Дальнего Востока», которая состоится в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке, почти 25 млн рублей. В эту сумму войдёт оказание услуг по изготовлению, монтажу, оформлению павильона «Сихотэ-Алинь» и по организации работы выставочных зон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приморский краевой центр народной культуры в общей сложности объявил пять аукционов на оказание услуг по участию субъекта в выставке «Улицы Дальнего Востока». Как сообщало ИА REGNUM, на третьем Восточном экономическом форуме власти решили добавить к конструкции 2016 года «Лотос» экспозицию под названием «Сихотэ-Алинь», которая должна показать современный экономический и социальный потенциал Приморья.

Подготовка и изготовление конструкций павильона «Сихотэ-Алинь» обойдётся в 4,981 млн рублей, услуги монтажа — 4,952 млн рублей, оформление — 4,907 млн рублей и 4,995 млн рублей, организация работы выставочных зон — ещё 4,980 млн рублей.

В общей сложности из краевой казны будет затрачено 24,817 млн рублей, хотя в конце июня 2017 года депутаты Законодательного собрания Приморья утвердили на создание и обеспечение выставочного павильона всего 16,2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатский край потратит на участие в ВЭФ-2017 года 48 млн рублей, Магаданская область — 14 млн рублей, Якутия — 20 млн рублей. Ожидается, что третий Восточный экономический форум примет делегации из 26 стран.