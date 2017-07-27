Якутия за 20 млн рублей покажет на ВЭФ Хранителя холода, урасы и мамонтов

Якутск, , 04:16 — REGNUM Участие Якутии в выставке «Улицы Дальнего Востока», которая пройдёт в первых числах сентября в рамках третьего Восточного экономического форума, обойдётся республиканской казне в 20 млн рублей. Основной павильон будет выполнен в форме старинного летнего жилища якутов ураса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно техническому заданию, опубликованному на едином портале государственных закупок, на выставке «Улицы Дальнего Востока» от Якутии будет представлено несколько объектов — основной павильон в форме урасы, который будет стилизован под образ якутского Хранителя холода Чысхаана, стилизованная национальными узорами малая ураса, торговая зона в форме бриллианта, детский аттракцион «Верхом на мамонтах», спортивная площадка по мас-рестлингу и так далее.

В основном павильоне разместится переговорная зона с сенсорным столом, очками виртуальной реальности, эко-баром, интерактивной игрой «Раскопки древних мамонтов».

Всего из республиканской казны на участие в «Улицах Дальнего Востока» предусмотрели 20 млн рублей. Все объекты подрядчик должен будет построить к 31 августа и сопровождать их вплоть до 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально власти Якутии объявили аукцион на подготовку к третьему Восточному экономическому форуму стоимостью в 25 тыс. рублей. УФАС в письменном виде обратилось к министру финансов республики Валерию Жондорову с просьбой проверить обоснование цены контракта. После этого департамент по внешним связям Якутии открыл новую закупку — на 20 млн рублей.