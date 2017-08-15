Хабаровск, 15 августа, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Гектары в свободном порту Ванино, уже оформленные новыми владельцами, имеют все шансы вернуться в муниципальную собственность. Один скандал следует за другим, жители протестуют против того, что их поселок расхватали на куски, подозревают чиновников в коррупции и взывают к прокурору, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Поселок Ванино

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Первый скандал, связанный с недешевыми землями порто-франко, разразился в 2016 году. Жители узнали, что чиновник поселенческой администрации оформил себе участок в центре, где ранее крупная российская компания планировали строить жилье для своих работников. Однако краевая прокуратура тогда сочла действия властей законными. Вслед за первым последовали новые скандалы.

Под раздачу попал гектар в самом центре Ванино, на месте сквера, который люди сажали всем миром. Жители собрали сотни подписей под обращением в правоохранительные и властные структуры и пообещали ни за что не допустить сноса сквера. Как выяснилось, на месте сквера некая 19-летняя «бизнес-вумен» собиралась построить обувной магазин. Девушка имеет маленького ребенка и проживает вместе с матерью в ветхом бараке на окраине Ванино. На какие доходы она намерена строить торговое предприятие — непонятно, но сама она утверждает, что у нее есть некий бизнес-партнер.

Общественники провели настоящее расследование и выяснили, что под раздачу в Ванино попали целых 65 участков.

Градус общественного возмущения растет с каждым днем.

С выделением гектара на месте сквера не согласен даже прокурор СПВ Ванино. Он обратился в суд с иском о признании выделения земли недействительным. Узнав об этом, владелица гектара решила форсировать события и подогнала к скверу строительную технику. Прокурор обратился в суд с обеспечительной мерой. Суд иск удовлетворил.

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Однако владелица (или владельцы) гектаров не успокоились.

Буквально на днях социальные сети, персональные мессенджеры облетело странное объявление:

«Уважаемые ванинцы!12 августа 2017 г. В 14.00, в актовом зале администрации Ванинского муниципального района по адресу: пл. Мира, 1 состоятся публичные слушания по поводу земельного участка отданного под ДВ гектар возле Сбербанка по Приморскому б-ру. Приглашаются неравнодушные жители Ванино для обсуждения и высказывания своего мнения по этому поводу».

Объявление шокировало и возмутило сотрудников районной администрации: ни о каком проведении публичных мероприятий, слушаний власти СПВ Ванино ничего не слышали.

Глава Ванинского района Александр Наумов обратился к жителям через СМИ, призвав их не поддаваться на провокации.

«Данная информация ложная и носит подстрекательный характер. Население поселка Ванино обманом приглашают на несанкционированный сбор. Никакого публичного слушания не будет, да и быть не должно и не может: вопрос о законности выделения гектара в центре решается в суде», — сообщил глава СПВ Ванино.

Дальше — больше: выяснилось, что под гектар попал и уже обрел владельца участок земли, на котором расположен мемориал в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Местный депутат и главный редактор районной газеты Алексей Мартынов уверен: главная причина происходящего в том, что участки в черте поселка не были своевременно зарезервированы за муниципалитетом. То есть — не были исключены из зоны «можно» на интерактивной карте «На Дальний Восток».

«Сейчас в ситуации разбираются и правоохранительные органы, и краевые власти. К слову, урегулирована ситуация с участком, на котором размещена стела в честь 72 годовщины Победы. Там причина в том, что неверно показала свободный участок система «На Дальний Восток». Я уверен, что мы во всем разберемся. Нужно отдельно рассматривать каждый участок. Если это земля в границах поселений, но там много десятилетий пустырь — то это благо для поселка, для людей и бюджета. Но вырубать зеленые насаждения, сносить постройки, общественные места мы не позволим», — сказал Алексей Мартынов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино с самого начала действия закона о дальневосточном гектаре возникают сложности с землей. Прибрежные земли, у моря, а значит, наиболее выгодные, решением правительства Хабаровского края зарезервированы для инвесторов, реализующих важные для региона проекты. Из-за некомпетентности, а вполне возможно, личной заинтересованности, поселенческих чиновников земли в райцентре стали причиной скандалов и, как подозревают жители, злоупотреблений.