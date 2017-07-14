Жители СПВ Ванино требуют прекратить выдачу бесплатных гектаров в центре

Ванино, Хабаровский край, , 09:16 — REGNUM 450 жителей свободного порта Ванино подписали обращение к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, главе местной администрации и прокурору с требованием немедленно прекратить выдачу бесплатных гектаров в центре поселка. По мнению жителей это приведет к вырубке зеленых насаждений, создаст множество препятствий для развития территории, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Земля в поселке Ванино, где действует режим свободного порта, реализуются масштабные инвестиционные проекты, развивается мощный транспортный узел не просто дорогая — очень дорогая. С момента начала действия закона о дальневосточном гектаре в порто-франко не утихают скандалы. Первый скандал разразился в марте 2017 года, когда чиновник средней руки из поселенческой администрации стал счастливым обладателем целого гектара земли в самом центре. В администрации района случившееся вызвало шок: эта земля была предназначена для строительства жилья. Есть и инвестор — крупный угольный порт. Оформление документов — дело не быстрое. Но пока ходили по кабинетам бумаги, чиновник из администрации поселка землю оформил себе, в рамках программы о выделении бесплатных гектаров. Прокуратура провела проверку и сообщила, что закон не нарушен. Однако жители Ванино считают, что нарушены их права.

Например, местные предприниматели, которые с первого дня действия закона отслеживали каждый клочок земли, смогли оформить участки только на окраине, возле кладбища. Участок, который заполучил чиновник из поселенческой администрации, система «На Дальний Восток» — не показывала.

Но прокурор стоит на своем: закон не нарушен. А уж что там система не показывала — «дело десятое».

Попытки местных депутатов и журналистов получить у главы поселка Ванино Мансура Губайдуллина информацию о распределении земель, наткнулась на яростное сопротивление — чиновник попросту отказал.

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Еще не утих этот скандал, как разразился еще один. Бесплатный участок выделен в самом центре. И это бы еще ничего. Но этот участок местному предпринимателю, намеренному построить там обувной магазин, выделен на месте сквера, который ванинцы сажали всем миром.

«В голове не укладывается, как можно вообще такое сделать?! Как это — в самом центре поселка вырубить сквер?! Как же можно так не любить своей поселок, так бесцеремонно распоряжаться его лучшими территориями?! Надеемся, что предприниматель одумается и откажется от своей затеи. В противном случае … люди у нас неравнодушные, все очень возмущены и пойдут до конца! Сквер вырубить мы не позволим!», — сказала инициатор сбора подписей, жительница Ванино Людмила Протасова.

Еще одна группа жителей свободного порта тоже сейчас собирает подписи под обращением к депутатам с требованием прекратить варварскую раздачу земель:

«Деструктивные действия некоторых чиновников и предпринимателей вызывают, мягко говоря, недоумение. Я очень трепетно отношусь к природе и считаю, что прежде, чем что-то уничтожить, нужно сначала что-то создать. У нас много пустырей, пусть строят там. Непозволительно вырубать зеленые насаждения под строительство магазинов и вообще — под что угодно! Я считаю, что чиновники поселенческой администрации закон переиначили в свою пользу. Президент страны Владимир Путин сказал совершенно ясно: закон предназначен для освоения пустующих земель. Все, что сегодня происходит в Ванино с раздачей бесплатных гектаров — ни что иное, как перегибы на местах», — поделилась мнением жительница Ванино Юлия Гамерман.

В управлении архитектуры и градостроительства администрации Ванинского района уверены: бездумная раздача земель в центре приведет к тому, что запланированное жилищное строительство в рамках федеральных, краевых, районных программ придется вести вдали от коммуникаций. А это значительно увеличит стоимость квадратного метра и сильно затруднит участие муниципалитетов в программах софинансирования.

» У нас уже сегодня есть необходимость в строительстве жилья для переселенцев из ветхого фонда. И строить это жилье необходимо в границах поселения, а не на окраине», — сказал начальник управления Анатолий Разяпов.

В свободном порту Ванино вообще — большие проблемы со свободными землями. Все прибрежные участки, годные по развитие портовой инфраструктуры, решением Краевой думы зарезервированы для инвесторов под важные для региона и страны проекты. Свободных земель, которые расположены близко к коммуникациям — нет. Вернее, как выяснилось, есть, но не для всех.

«К нам в редакцию ежедневно поступают звонки от возмущенных граждан. Вот, на днях буквально, обратилась очередная группа жителей. Сообщили, что участок, на котором расположена небольшая площадь, скверик и обелиск Ленину, тоже выдан кому-то под бесплатный гектар. Раньше такое заявление могло показаться абсурдом. Но сейчас … мы уже ничему не удивляемся. Мы немедленно попросили председателя Совета депутатов Ванино Инну Иршакову проверить эту информацию. Но, как это ни парадоксально, даже с этим большие проблемы», — рассказал главный редактор газеты «Восход — Ванино» Алексей Мартынов.

Председатель Совета депутатов Ванино Инна Иршакова не скрывает возмущения:

«Среди кадастровых паспортов земельных участков при определении детального местоположения с использованием кадастровой карты на сайте Росреестра РФ такой надел отсутствует. Но из опыта предоставления информации администрацией посёлка по запросам Совета депутатов могу предположить, что сведения могли быть даны не в полном объёме. На сегодняшний день администрация посёлка, изучив федеральный закон №119-ФЗ, работает по принципу, если не запрещено, то можно. Резюмируя, я с уверенностью могу сказать, что попыток сохранить земли, находящиеся внутри посёлка как муниципальную собственность, не предпринято. Анализируя категорию земельных участков, можно сделать вывод, что они будут использоваться в коммерческих целях, для строительства торговых точек, платных стоянок и тому подобного», сказала Инна Иршакова.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с реализацией закона о выделении бесплатных гектаров на Дальнем Востоке возникают повсеместно. На Сахалине, в Корсаковском районе, крестьяне пожаловались, что вынуждены резать скот, потому, что земли, на которых они десятилетиями пасли коров, отдали под ДВ-гектары. Крестьяне говорили, что не сидят в интернете, что не знали, что могут оформить земли. Минвостокразвития ответило, что проблем с выделением земли в Корсаковском районе Сахалина нет.

Проблемы у соискателей бесплатных гектаров возникают и с ФИС «На Дальний Восток». Еще недавно интерактивная карта предлагала всем желающим оформить бесплатные гектары на японском острове Хоккайдо.