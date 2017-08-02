Прокурор СПВ Ванино через суд возвращает ДВ – гектар муниципалитету

Ванино, Хабаровский край, , 15:37 — REGNUM Прокуратура свободного порта Ванино провела проверку по обращению коллективного обращения жителей в связи с выделением дальневосточного гектара в месте общего пользования. Обращение с требованием признать незаконным выделение гектара в центре подписали более 450 человек. Прокурор подал иск в суд, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В июне 2017 года в прокуратуру поступило коллективное обращение жителей Ванино. Люди потребовали вернуть в собственность муниципалитета участок в центре, где находится сквер, который жители сажали всем миром. Обладатель участка, местный предприниматель, намеревается сквер снести, а на его месте построить обувной магазин.

«Это преступление — уничтожать деревья в центре поселка! Требуем разобраться и отменить решение о передаче участка предпринимателю и сохранить сквер!», — написали жители Ванино в своем обращении.

Прокуратура провела проверку и установила, что указанный участок расположен в границах территории общего пользования, а именно — сквера. На участке имеются и элементы благоустройства — тротуары с асфальтовым покрытием, скамейки, урны, бетонное ограждение с оригинальной отделкой, деревья.

«В силу п. 22 ст. 7 ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…», в случае, если испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории общего пользования, уполномоченный орган (в данном случае администрация Ванино) должен был принять решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное пользование», — говорится в материалах прокурорской проверки.

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Прокурор СПВ Ванино особо подчеркнул, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, территориями общего пользования считаются те территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Это площади, парки, скверы, береговые полосы водных объектов общего пользования, набережные.

«Могли ли этого не знать в администрации поселка Ванино, заключая договор с получателем гектара? Что это — обычное разгильдяйство или коррупционный сговор? Оперативные службы и надзор прокуратуры обязательно дадут этому свою оценку», — заверил прокурор СПВ Ванино Алексей Голубев.

Между тем, не смотря на массовое возмущение жителей порто-франко, предприниматель, получивший гектар на месте общественного сквера, экстренно начал на участке строительные работы — подогнал технику. Бдительные жители немедленно обратились в прокуратуру. Прокурор обратился в суд с обеспечительной мерой. Суд ходатайство прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время у судебных приставов имеется судебное решение о запрете любой деятельности на данном участке.

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Суд по иску прокурора СПВ Ванино о возвращении выданного бесплатного гектара в муниципальную собственность состоится 13 августа. Значимость дела настолько велика, что вершить правосудие будет лично председатель районного суда Денис Кулигин.

«Мы очень пристально наблюдаем за этим процессом. Если суд признает передачу участка в центре Ванино незаконной, это станет прецедентом в новейшей истории освоения дальневосточных земель», — поделился мнением депутат Совета депутатов Ванино и главред местной газеты Алексей Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители свободного порта Ванино на протяжении нескольких месяцев высказывают возмущение по поводу раздачи земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Люди возмущены тем, что участки поселенческие власти раздают в центре. Так, чиновник местной администрации оформил целый гектар очень дорогой земли на месте, где базирующаяся в Ванино крупная российская компания намеревалась строить жилой дом. Еще один участок был выдан на месте сквера. По данным депутата и главреда местной газеты Алексея Мартынова, под раздачу попал даже участок земли, на котором расположен обелиск Ленину. Это тоже — самый центр порто-франко, земля здесь стоит очень дорого. Все попытки депутатов и журналистов добиться от чиновников информации о распределении земель наталкиваются на яростное сопротивление. Не помогают ни журналистские, ни депутатские запросы. Это стало поводом для обращения в районную прокуратуру.