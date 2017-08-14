Чебоксары, 14 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Визит Михаила Бабича: как это было

ИА REGNUM Официальные выступления

Главным политическим событием минувшей недели в Чувашии стал визит в республику полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Он побывал в столичных Чебоксарах и моногороде Канаше, при этом расписанная по часам программа рабочей поездки заняла гораздо меньше времени, чем планировалось, что может говорить как о хорошей организации визита, так и о том, что обсуждать было нечего. Бабич побывал в образовательных учреждениях, ознакомился с работой предприятий промышленности и здравоохранения, оценил ход дорожно-ремонтных работ. Во время визита полпред был особенно внимателен к деталям, демонстрируя знание проблемы, и буквально сыпал уточняющими вопросами, которые порой вводили в ступор высокопоставленных чиновников.

Принимающая сторона была представлена чуть ли не всем составом правительства во главе с руководителем республики Михаилом Игнатьевым. Глава Чувашии, казалось, выглядел напряжённым, старался не выделяться в шлейфе сопровождающих, не проявлять инициативу и отвечать максимально кратко. Рапортующих по тем или иным вопросам чиновников он мог публично пресечь на полуслове, жёстко сканируя каждое вылетевшее слово.

ИА REGNUM Место будущего кадетского корпуса

Настрой полпреда был рабочим и эмоционально сдержанным, а настроение задали старенькая кадетская школа на Волге и новый масштабный кадетский корпус, который возводится в Новоюжном районе Чебоксар. Было очевидно: за кадетский корпус полпредство взялось всерьёз и надолго, возлагая на него большие надежды как с точки зрения образования, так и патриотического воспитания.

Капсула-мина

Строительство кадетского корпуса Приволжского федерального округа с учётом инфраструктуры оценивается в 1 млрд рублей. Это баснословные по меркам Чувашии средства на объект образования, которые республиканским чиновникам и не снились, — что свидетельствует о серьёзной политической подпитке вопроса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого самым крупным проектом стала школа на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева — в селе Яныши Чебоксарского района стоимостью почти 290 млн рублей. Она была открыта в 2015 году, вызвав общественный резонанс, — руководитель региона тогда оправдывался, что если бы за пять лет «на своей территории» он ничего не построил, то его бы «мочили» земляки и оппоненты. Напомним, в 2016 году доходы республиканского бюджета Чувашии составили 41,2 млрд рублей, в том числе собственные — 24,6 млрд рублей.

Главной целью поездки стал строящийся с участием федерального центра кадетский корпус Приволжского федерального округа, который ранее оказался в эпицентре общественного скандала, грозящего перерасти в политический. Строительство образовательного учреждения окружного статуса — важное, крупное событие для Чувашии, поэтому оно было обставлено в лучших традициях любых мероприятий государственного характера: сначала было подписано четырёхстороннее соглашение, прошло расширенное заседание попечительского совета чувашского кадетского корпуса и определены федеральные кураторы.

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В то же время выяснилось, что на площадке, определённой под кадетский корпус, вырубают рощу и поползли слухи, что её хотят застроить многоквартирными домами. Это вызвало возмущение и протест жителей, которые лишаются единственной зелёной зоны в спальном районе. Протест перерастал в политический скандал, поэтому в ситуацию вмешались федеральные госструктуры. Сначала дистанционно и заочно, а затем — уже личным участием и закладкой капсулы под кадетский корпус в Чебоксарах. Эта капсула является сегодня той миной в Чувашии, которая может рвануть в любой момент, если кто-то осмелится перешагнуть грань как огороженного участка, так и федеральных норм. И Михаил Бабич дал это понять: он напомнил, что при работе с парковой и лесной зонами установлены «самые строгие требования законодательства», и «мы первые, кто заинтересован» в его соблюдении.

ИА REGNUM Закладка капсулы

Чтобы сохранить зеленую зону, рощу возле ДК тракторостроителей включили в реестр парков в рамках федеральной целевой программы по благоустройству, и здесь обещают разбить «современные скверы, построить велосипедные дорожки» и «современный центр хоккейной подготовки — ледовый дворец, который будет использоваться как для кадетов, так и для тренировок и занятий спортом для всех желающих».

Что касается судьбы старого здания школы, то чиновники заверили, что «оно останется в системе образования», его назначение будет определяться совместно с «с родительским комитетом». «Может быть, это будет центр патриотической подготовки. Может быть, это будет, как было изначально, школа юнг», — сказал Михаил Бабич, пытаясь исключить любые поползновения предпринимательского сообщества на историческое место в старом городе с видом на Волгу.

Что в Канаше рассказали Бабичу и предложили Говорухину

Из Чебоксар гости поехали в Канаш. Первым пунктом программы стал ЗАО «Промтрактор-вагон» (входит в концерн «Тракторные заводы»), который долго лихорадило из-за долгов КТЗ и который только с июля этого года перешёл на полный режим рабочей недели, выполняя в том числе основной заказ, — по поставке 80 единиц вагонов для ПАО «ТрансФин-М».

ИА REGNUM Канаш. Мини-история

Как известно, последние годы Канаш резко критиковали за разбитые дороги. Сейчас главные дорожные артерии ремонтируются при федеральной поддержке. В этом году город получит на дороги 350 млн рублей при годовом бюджете Канаша в 700 млн рублей. В рамках программы моногородов ремонтируется «принципиальная объездная дорога» для большегрузов по улице Машиностроителей, которая была запроектирована еще в 1970 году и выходит на федеральную трассу, индустриальный парк и завод «Промтрактор-вагон». Цена вопроса — 156,5 млн рублей.

«Хотя написано, что до сентября сдача, но откровенно скажу, там есть проектная проблема. До конца года сдадим. Стараемся сейчас все проектные вопросы решить, чтобы в зиму не уйти», — сказал глава Минтранса Чувашии Владимир Иванов.

Министр рассказывал увлечённо и в красках, соскочив затем в другие отрасли — на что его тут же прервал, нахмурив брови, Михаил Игнатьев:

«Владимир Николаевич, вы дорожное хозяйство рассказали, дальше не влезайте».

Воцарившееся напряжение сменили лирическим отступлением. Михаилу Бабичу напомнили, что в 1990 году Канаш стал «символом разрухи» в стране после показа фильма Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Вокзал, который попал в фильм, через несколько лет был полностью реконструирован, а сам режиссер в 2006 году, побывав в Канаше, «засвидетельствовал, что город всё-таки развивается».

«Вторую серию попросите его отснять», — улыбнувшись, порекомендовал Михаил Бабич.

Также за счёт федерального бюджета, но уже в рамках программы формирования комфортной городской среды будут благоустроены в Канаше четыре двора. Всего к 2020 году в Канаше планируется отремонтировать 60% дворовых территорий. Говоря о благоустройстве, Михаил Бабич заметил, что приводит в пример Чебоксары в части обустройства дворов спортивными тренажёрами.

«Лучшей рекламы практически нет», — расплылся в улыбке Михаил Игнатьев.

В программу визита был включен диализный центр, который построен в рамках государственно-частного партнерства. На его строительство инвестор направил 57 млн рублей. Центр оснащен 15 аппаратами «Искусственная почка», процедуру очищения крови здесь могут проходить до 90 пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью. Ранее такая процедура была доступна только в Чебоксарах, сейчас пациенты южных районов едут в Канаш. Помощь оказывается в рамках регионального ФОМС.

«Мы продлеваем жизнь, готовим пациентов к пересадке органов. Если открыто говорить, то раньше наши пациенты просто уходили», — сказал журналистам министр здравоохранения Владимир Викторов.

При этом впечатляет рост тарифов: если ранее затраты на одного пациента оценивались в 310 тыс. рублей, то сейчас они достигают 960 тыс. рублей.

ИА REGNUM Канаш. Дорожное строительство и обустройство дворов

Гости посетили стадион и транспортно-энергетический техникум, где глава Чувашии Михаил Игнатьев должен был рассказать о реализации программы «5 шагов благоустройства» и использовании средств Фонда развития моногородов. На «презентацию вопросов», как обозначено в повестке, было отведено 20 минут — а по факту заняло 12 минут. Большую часть этого времени Михаил Бабич заваливал вопросами Михаила Игнатьева, демонстрируя осведомлённость текущей ситуацией и обращая внимание на конкретные проекты. Глава Чувашии спешно перелистывал слайды и едва не запутался сам, отвечая на вопросы о резидентах индустриального парка. Выяснилось, что из 22 резидента 15 «уже подтвердили» своё участие. Но из его слов получалось, что действующие предприятия расширяются «на своих площадках», что в общем-то нивелирует идею индустриального парка. Чем закончилась эта дискуссия, осталось за кадром, так как Михаил Бабич снизил тон голоса, и его слова были услышаны только стоящими рядом чиновникам. Уже на следующий день, подводя итоги визита, на заседании Кабинета министров Михаил Игнатьев сухо сказал, что Михаил Бабич дал «рекомендации».

Отметим, соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании было подписано в сентябре 2016 года. Оно предполагает строительство и реконструкцию трех объектов инфраструктуры в моногороде Канаше общей стоимостью 1,4 млрд рублей: строительство автодороги «Аниш», реконструкцию очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка. Средства фонда составят более 700 млн рублей. Власти заявляют, что это позволит реализовать инвестиционные проекты на 8,4 млрд рублей и создать около 1,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Медведев и 68-я отметка

8 августа на совещании в Волгограде председатель российского правительства Дмитрий Медведев назвал сумму, необходимую для спасения Волги, и фактически дал первый публичный отчёт об исполнении поручения президента Владимира Путина. Цена волжского вопроса — почти 260 млрд рублей. Более всего удивило заявление премьера о строительстве низконапорной плотины в Нижегородской области и исключении альтернативного варианта решения проблемы — достройки Чебоксарской ГЭС и поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки. Удивительно оно прежде всего тем, что ещё не так давно Медведев поручал правительству доработать проектную документацию достройки Чебоксарского гидроузла.

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«Бизнес для бизнеса»: из истории одного банкротства

Конкурсный управляющий банка-банкрота «Бизнес для бизнеса» (КБ «БДБ») требует взыскать с бывших членов правления банка около 138 млн рублей. В такую сумму оценён размер нанесённых ими убытков. Также конкурсный управляющий заявил о необходимости принятия обеспечительных мер в виде ареста на имущество. Конкурсный управляющий, в частности, считает «неразумными и неправомерными» действия бывшего председателя банка «по предоставлению заведомо невозвратных кредитов без должного обеспечения».

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Минимущество судится с «Чувашавтотрансом»

Министерство имущественных и земельных отношений подало 12 исков о взыскании задолженности по договорам аренды за использование земельных участков. Общая сумма долга, по мнению истца, составляет более 9,9 млн рублей. Один из исков (о взыскании 86,6 тыс. рублей долга) удовлетворен, рассмотрение остальных дел назначено на 15 и 16 августа. Напомним, что главный государственный перевозчик — в числе крупных должников по зарплате: ранее заявлялось, что «Чувашавтотранс» задолжал почти 10 млн рублей плате перед 907 работниками. На предприятии идёт сокращение штата.

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