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Минимущество требует с «Чувашавтотранса» 10 млн рублей

Экономика

Чиновники требуют взыскать с главного государственного перевозчика 10 млн рублей задолженности за аренду земельных участков

Чебоксары, 11 августа 2017, 12:05 — REGNUM  На следующей неделе в Арбитражном суде Чувашии состоится рассмотрение 11 исков, которые подало Минимущество республики к государственном унитарному предприятию «Чувашавтотранс». Чиновники требуют взыскать с главного государственного перевозчика в общей сложности 10 млн рублей задолженности за аренду земельных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Министерство имущественных и земельных отношений подало 12 исков о взыскании задолженности по договорам аренды за использование земельных участков. Общая сумма долга, по мнению истца, составляет более 9,9 млн рублей. Один из исков (о взыскании 86,6 тыс. рублей долга) удовлетворен 9 августа, рассмотрение остальных дел назначено на 15 и 16 августа.

Согласно материалам суда, «Чувашавтотранс» ряд исковых заявлений признал, но попросил снизить размер пени. По ряду дел ответчик отзыв не представил, попросив предоставить время для проверки правильности расчетов.

Иски Минимущества к «Чувашатотрансу» о взыскании долгов

Задолженность, рублей

Основной долг, рублей

Пени, рублей

За использование земельных участков: размер долга по договорам аренды1 895 5721 313 643581 929
922 248283 338638 909
1 928 7241 653 959274 764
913 915451 811462 103
2 501 4831 128 9191 372 564
1 229 569683 437546 132
86 60752 51534 092
Итого:9 478 1185 567 6223 910 493
Дела в порядке упрощённого производства83 221
200 261
100 769
27 121
31 928
Итого:9 921 418

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии назвали предприятия, которые накопили наибольшие долги по зарплате. Текущие долги превысили 99 млн рублей. Зарплату недополучают 2500 работников, 40% которых заняты в транспортной сфере, где в числе должников — главный государственный перевозчик «Чувашавтотранс» с почти 10-миллионными долгами по заработной плате перед 907 работниками. На предприятии идёт сокращение штата: отмечается, что к 1 сентября численность работников составит 750 человек (в настоящее время 870), всего за четыре месяца число сотрудников сократилось на 300 человек. Власти называют несколько причин задолженности: «наложение арестов на все расчетные счета предприятия, безакцептное списание всех поступающих средств в счет погашения задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды, превышение текущих затрат предприятия над доходами и необходимостью погашения из текущей выручки задолженностей, возникших ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой «Чувашавтотранса» — главного государственного перевозчика — являются многомиллионные долги по зарплате, в связи с чем сотрудники предприятия уже дважды выходили на однодневную забастовку. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин поручил правительству Чувашии выплатить «совершенно гигантские» долги по зарплате, которые превышали 60 млн рублей. Работники предприятия грозили объявить третью забастовку, если долги не будут выплачены. 30 мая предприятие получило кредит в размере 62 млн рублей для выплаты зарплаты своим работникам.

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