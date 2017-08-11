С экс-руководства банка в Чувашии требуют взыскать почти 140 млн

Чебоксары, , 17:02 — REGNUM Конкурсный управляющий банка-банкрота «Бизнес для бизнеса» (КБ «БДБ») требует взыскать с бывших членов правления банка около 138 млн рублей. В такую сумму оценён размер нанесённых ими убытков. Также конкурсный управляющий заявил о необходимости принятия обеспечительных мер в виде ареста на имущество ответчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы Арбитражного суда Чувашии.

Напомним, в августе 2015 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (Чувашская Республика, г. Ядрин). Пояснялось, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. По величине активов КБ «БДБ» занимал 630-е место в банковской системе России.

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В ноябре 2015 года КБ «БДБ» признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Согласно документам, в 2017 году конкурсный управляющий потребовал взыскать 137,7 млн рублей с бывшего председателя правления КБ «БДБ» Камиля Ерзина (г.Москва), а также бывших членов правления Нины Погодиной (г.Ядрин) и Маргариты Ермоловой (г.Москва). В том числе с Ерзина — почти 133 млн рублей, солидарно со всех трёх ответчиков — 4,72 млн рублей.

Конкурсный управляющий считает «неразумными и неправомерными» действия бывшего председателя банка «по предоставлению заведомо невозвратных кредитов без должного обеспечения» — ущерб оценён в сумму около 133 млн рублей.

«В период с 17.05.2012 по 25.08.2015 Банк заключил ряд кредитных договоров с физическими лицами на общую сумму более 192 млн рублей. По мнению конкурсного управляющего, данная ссудная задолженность физических лиц является «технической», то есть заведомо невозвратной. Конкурсный управляющий полагает, что денежные средства были перечислены на счета физических лиц при наличии в кредитном досье заемщиков недостоверных сведений относительно их доходов, имущественных прав и финансового положения в целом. Также конкурсный управляющий полагает, что ссуды выдавались при отсутствии достаточной и достоверной информации о наличии имущества, оформленного в залог, и при отсутствии возможности обратить взыскание на данное имущество в связи с отсутствием информации о месте его хранения Банком совершена попытка скрыть отсутствие возможности получить исполнение по кредитному договору за счет заложенного имущества. Уже на момент заключения кредитных договоров заемщики были не в состоянии осуществить погашение по предоставленным им ссудам», — говорится, в частности, в материалах суда.

Также конкурсный управляющий считает неправомерным заключение от имени банка сделки по приобретению нежилого помещения в Шумерле: отмечается, что разница между ценой приобретения и его рыночной стоимостью составила 4,723 млн рублей.

Одновременно конкурсным управляющим было подано ходатайство об обеспечении заявленных требований в виде ареста на имущество экс-председателя правления на сумму 137,7 млн рублей, с двух других ответчиков — арест имущества у каждого на 4,72 млн рублей.

«Ходатайство мотивировано значительным размером заявленных имущественных требований (137 712 514 рублей) и возможностью отчуждения заинтересованными лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях до вступления определения в законную силу, что сделает невозможным его исполнение», — говорится, в частности, в материалах Арбитражного суда Чувашии от 3 августа 2017 года.

Суд наложил арест на денежные средства ответчиков, находящиеся на счетах в банках, в размере 4,72 млн рублей. Также наложен арест на недвижимое имущество Ерзина и Ермоловой.

«Из представленной по запросу суда Управлением Росреестра по Чувашской Республике выписки из ЕГРП следует, что 18.07.2017 прекращена государственная регистрация права собственности Погодиной Н.В. на земельный участок площадью 826 кв.м. и жилой дом площадью 34,6 кв. м., расположенных в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики. Заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие у Погодиной Н.В. иного зарегистрированного за ней недвижимого имущества. При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания для принятия заявленных конкурсным управляющим обеспечительных мер в части наложения ареста на недвижимое имущество Погодиной Н.В. на общую сумму 4 723 514 руб. ввиду его отсутствия», — говорится в определении суда.

На 1 марта 2017 года конкурсному управляющему предъявлены требования 507 заявителей на общую сумму 711,12 млн рублей, из них установлены и включены в реестр требования 277 кредиторов на общую сумму 524 млн рублей. Срок конкурсного производства в отношении коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» продлён до 26 октября 2017 года.