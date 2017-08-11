С экс-руководства банка в Чувашии требуют взыскать почти 140 млн

Чебоксары, 11 августа 2017, 17:02 — REGNUM Конкурсный управляющий банка-банкрота «Бизнес для бизнеса» (КБ «БДБ») требует взыскать с бывших членов правления банка около 138 млн рублей. В такую сумму оценён размер нанесённых ими убытков. Также конкурсный управляющий заявил о необходимости принятия обеспечительных мер в виде ареста на имущество ответчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы Арбитражного суда Чувашии.
Напомним, в августе 2015 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (Чувашская Республика, г. Ядрин). Пояснялось, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам. По величине активов КБ «БДБ» занимал 630-е место в банковской системе России.
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В ноябре 2015 года КБ «БДБ» признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Согласно документам, в 2017 году конкурсный управляющий потребовал взыскать 137,7 млн рублей с бывшего председателя правления КБ «БДБ» Камиля Ерзина (г.Москва), а также бывших членов правления Нины Погодиной (г.Ядрин) и Маргариты Ермоловой (г.Москва). В том числе с Ерзина — почти 133 млн рублей, солидарно со всех трёх ответчиков — 4,72 млн рублей.
Конкурсный управляющий считает «неразумными и неправомерными» действия бывшего председателя банка «по предоставлению заведомо невозвратных кредитов без должного обеспечения» — ущерб оценён в сумму около 133 млн рублей.
«В период
Также конкурсный управляющий считает неправомерным заключение от имени банка сделки по приобретению нежилого помещения в Шумерле: отмечается, что разница между ценой приобретения и его рыночной стоимостью составила 4,723 млн рублей.
Одновременно конкурсным управляющим было подано ходатайство об обеспечении заявленных требований в виде ареста на имущество экс-председателя правления на сумму 137,7 млн рублей, с двух других ответчиков — арест имущества у каждого на 4,72 млн рублей.
«Ходатайство мотивировано значительным размером заявленных имущественных требований (137 712 514 рублей) и возможностью отчуждения заинтересованными лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях до вступления определения в законную силу, что сделает невозможным его исполнение», — говорится, в частности, в материалах Арбитражного суда Чувашии от 3 августа 2017 года.
Суд наложил арест на денежные средства ответчиков, находящиеся на счетах в банках, в размере 4,72 млн рублей. Также наложен арест на недвижимое имущество Ерзина и Ермоловой.
«Из представленной по запросу суда Управлением Росреестра по Чувашской Республике выписки из ЕГРП следует, что
На 1 марта 2017 года конкурсному управляющему предъявлены требования 507 заявителей на общую сумму 711,12 млн рублей, из них установлены и включены в реестр требования 277 кредиторов на общую сумму 524 млн рублей. Срок конкурсного производства в отношении коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» продлён до 26 октября 2017 года.