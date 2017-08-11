Южно-Сахалинск, 11 августа, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Благодарности от пенсионеров, жалобы на плохое жилье, помощь инвалидам, благоустройство — вторая по счету «прямая линия» с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко была как две капли воды похожа на первую, прошедшую в июле. Неудобные для губернатора вопросы в эфире не прозвучали, связь со студией была очень плохой. Сахалинцы в социальных сетях выражают недовольство, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vihljun Сахалин

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Дальневосточная редакция ИА REGNUM 10 августа вела онлайн-трансляцию «прямой линии» с губернатором Сахалина.

Чего ждали от первой, потом от второй «линии»? Ждали масштаба. Ждали размаха. Ждали вопросов и, соответственно, ответов на вопросы о масштабных проектах, которые дадут работу сахалинской молодежи, вынужденной бежать из островного региона. Ждали вопросов от представителей островной науки и ответов губернатора. Ждали вопросов от бизнеса… Ждали — но не дождались.

Кто звонил на «прямую линию» главе Сахалинской области? Инвалиды, пенсионеры, получатели социальных пособий различного толка. В эфире звучали вопросы о ветхих зданиях, о нарушениях прав на получение жилья, о некачественной работе мэров городов и глав поселенческих администраций. О плохих дорогах и проблемах ЖКХ.

Сахалинцев ничего больше не интересует? Да нет, очень даже интересует. В социальных сетях жители островного региона критикуют «прямую линию» и задают вопросы, ответы на которые ни в первый, ни во второй раз не услышали в прямом эфире от губернатора.

«Почему, когда в области такие проблемы с медициной, образованием, когда невозможно получить талон к врачу, нет узких специалистов, нет стоматологов, ужасающие условия в стационарах больниц, когда в детских садах и школах не хватает мест, не хватает учителей, врачей, вы так много внимания уделяете убыточному туризму и сельскому хозяйству? Почему вы больше заботитесь об удобствах приезжих туристов, чем о жителях области?» — задал вопрос житель Сахалина.

В ходе «прямой линии» губернатор говорил и о туризме, и о сельском хозяйстве. Например, упомянул о развитии горнолыжного курорта «Горный воздух» в рамках одноименной ТОР:

«Как бы нас за него не критиковали, — это визитная карточка Сахалина с точки зрения развития туризма. Сделаем так, чтобы здесь был курорт международного уровня, с гостиницами и точками общественного питания».

Но критикуют жители островного региона, экологи, ученые и губернатора, и правительство Сахалина не за развитие туризма или горнолыжного спорта. Ученые, экологи, общественность выступают против уничтожения краснокнижной флоры Сахалина, природы, опасности селей и оползней, которые угрожают Южно-Сахалинску из-за все разрастающейся стройки.

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Отдельной оценки сахалинцев в социальных сетях удостоилось видеообращение от Корсаковских пенсионеров. Пожилые люди хором поблагодарили Олега Кожемяко за 5 тыс. рублей, которые им перечислят к юбилею области (и в преддверии выборов в облдуму). Поблагодарили за заботу. Губернатор в ответ даже пошутил: «У нас сегодня день благодарения?»

«10 августа на Сахалине теперь День благодарения. Губернатор улыбнулся, ведущая в ответ активно закивала головой. В ходе «прямой линии» «постановочные благодарности и признательности сыпались на главу региона как из рога изобилия. Мощному течению благодарностей препятствовала лишь плохая связь студии с внешним миром. И если накануне второй «прямой линии» еще присутствовала интрига — «зададут ли губернатору неудобные вопросы» — в ходе разговора надежды не осталось: никаких сюрпризов. Жалобы на плохую коммуналку, благодарности от пенсионеров… 50 млн рублей тратит «Единая Россия» на предстоящие выборы. Лучше бы эти деньги разделили между пенсионерами», — написала в своем комментарии сахалинский блогер Наталья Карпеко.

Редакция ИА REGNUM так и не дождалась от главы Сахалинской области комментария по отвратительной ситуации с сахалинским ученым, председателем сахалинского отделения Русского географического общества Сергеем Пономаревым. Ученого, исследователя, который заявил о намерении баллотироваться в депутаты областной думы от «Партии Дела», вызвали к себе высокопоставленные чиновники правительства региона и потребовали покинуть предвыборную кампанию. В противном случае пригрозили применением «мер воздействия». Каких — не уточнили.

В поддержку Сергея Пономарева выступили с открытым письмом видные российские ученые, исследователи, общественные деятели: доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской академии естественных наук Вячеслав Зимонин; профессор Института стран Востока, академик Российской академии естественных наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Кошкин; политический аналитик, публицист, бывший советник-посланник посольства России в Латвии Михаил Демурин; кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник; кандидат исторических наук, редактор Информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие.

Но губернатор Сахалина обращение российских ученых проигнорировал.

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Среди сотен комментариев в социальных сетях, последовавших сразу после второй «прямой линии» Олега Кожемяко, практически не найти одобрительных.

«Дороги. Пробки. Строительство транспортных развязок для областного центра и объездных дорог, исключающих транзит через центр города. Не строится ничего. Пыль, гарь, смог. Ежедневная поливка дорог напоминает борьбу с ветряными мельницами, очевидно же, что грязь попадает на них со второстепенных дорог, которые не заасфальтированы.2) Когда начнется строительство нормальных спортивных объектов? Все действующие и строящиеся стадионы изначально не отвечают требованиям предъявляемых к уровню даже не высшей, первой лиги! По-моему, хватит мельтешить, а смотреть на вопросы серьезно, не только на свое поколение строим. Волейбольный центр, зрители смотрят игру вообще стоя???» — написал житель Сахалина.

Некоторые островитяне, не надеясь на то, что их вопросы будут озвучены в прямом эфире, сами пишут запросы в областные министерства.

«Мною был задан вопрос министру экономики и получен ответ: Добрый день! А давайте поговорим о ТОРах, а точнее, привлечённых инвесторах, которые пришли со СВОИМИ деньгами, а не получили их в полном объёме из бюджета области вместе с прозвищем «инвестор». В какие ТОРы есть вложения, кто эти инвесторы, каков их вклад? Спасибо. А вот ответ министерства: «В настоящее время на территории области в границах ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная» в стадии активной реализации находятся следующие проекты резидентов (стадия проектирования и СМР):ТОР «Южная»: 1. Строительство свиноводческого комплекса до 62 000 голов в голов в год, АО «Мерси Агро Сахалин», объём инвестиций — 2 354 млн рублей; 2. Строительство двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тыс. тонн в год, ООО «Грин Агро-Сахалин», объём инвестиций — 11 783 млн рублей;ТОР «Горный воздух»: 3. Строительство бальнеологического комплекса «ХОНОКА», ООО «Хонока Сахалин», объём инвестиций — 490,9 млн рублей; 4. Строительство водноспортивного комплекса, ООО «Городская управляющая компания», объём инвестиций — 3 181,5 млн рублей; 5. Строительство гостиницы с водным комплексом, ООО «Вектор», объём инвестиций — 1 880 млн рублей; 6. Строительство гибридного отеля с батутным залом в г. Южно-Сахалинск, ООО «ЛАЙТ-ДЕКОР», объём инвестиций — 242 млн рублей. По данным проектам инвесторы используют либо собственные средства либо заемные». Меня такой ответ не удовлетворил, так как нет расшифровки объёма инвестиций: сколько из них бюджетные средства, сколько собственные средства инвестора, причём собственные насколько — заёмные в банке или опять же в бюджетной конторе под названием «Корпорация развития»?» — написала еще одна участница дискуссии в социальных сетях.

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Совсем не звучали вопросы от молодежи. Если, конечно, не считать вопрос от предположительно молодого человека из сахалинского Макарова о том, как Олегу Кожемяко удалось попасть в ТОП-10 самых состоятельных губернаторов России. Глава региона, отвечая на этот вопрос, рассказал о своем детстве, о работе на отцовской пасеке, студенческих подработках. И почему-то не рассказал о работе зампредом совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота». Хотя рассказ о большом бизнесе, к тому же рыбопромысловом, был бы куда более интересным молодому поколению островитян. Но больше вопросов от молодых людей в эфире не звучало.

Между тем сахалинский бизнес с тревогой говорит о том, что молодые люди покидают регион с пугающей скоростью. По данным экс-ректора СахГУ Игоря Минервина, из 50 выпускников в области остается только 1.

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В общем и целом, вывод из прошедшей «прямой линии» главы Сахалинской области напрашивается довольно странный: губернатор во второй уже раз «отдувался», причем публично, за плохую работу мэров и глав сельских поселений. Перспектив, целей, планов, убедивших бы людей в том, что на островах хочется жить, что на них есть будущее, островитяне не услышали.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская область рухнула на 17 пунктов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Предстоящие выборы в областную думу сопровождаются скандалами с участием видных чиновников регионального правительства. Политолог Илдус Ярулин, комментируя ситуацию в единственном островном регионе России, отметил, что главная проблема Сахалина сегодня — отсутствие доверия населения к власти:

«Никакой инвестор не пойдет в регион, где нет доверия между жителями и властью. Тушить социальные пожары своими деньгами? Зачем?» — считает политолог.