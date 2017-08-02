Сахалин предвыборный: «У вас партия неправильная, снимайтесь!»

Южно-Сахалинск, , 09:11 — REGNUM В канун выборов в Областную думу Сахалинской области островное отделение «Партии Дела» столкнулось с беспрецедентным давлением губернских чиновников. Против произвола властей в поддержку активиста партии и члена Русского географического общества Сергея Пономарева, известного своей непримиримой позицией по российским Курильским островам, выступили видные российские ученые и общественные деятели, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Пономарев зарегистрировался как кандидат — одномандатник от «Партии Дела» 25 июля 2017 года. Одновременно он был выдвинут на выборы в Облдуму и по партийному списку. Но вскоре начались «странности».

"Областная избирательная комиссия отказала в регистрации списка нашей партии. Придрались к якобы имевшим место нарушениям по проведению конференции. Мы надеялись на ЦИК. Но вчера, 1 августа, стало известно, что ЦИК вообще отказался рассматривать этот вопрос. Одновременно местное отделение так называемой партии — спойлера, «Коммунистической партии социальной справедливости», именующей, видимо, в расчете на известную аббревиатуру, как «КПСС», обратилось в суд — с таким же иском: о признании нашей конференции недействительной. Надо признать, что областной суд им отказал. Но они подали апелляцию. Сегодня наша «Партия Дела» подала иск в суд, мы будем добиваться восстановления списка, восстановления права нашей партии участвовать в выборах», — рассказал Сергей Пономарев.

Однако Пономарев как был, так и остался кандидатом — одномандатником. И тут его неожиданно вызвал к себе в кабинет большой сахалинский чиновник — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области И Сен Чер.

«Разговор у нас состоялся очень странный. Я сначала даже поверить не мог, что такое действительно происходит. И Сен Чер мне прямо заявил: «Вы идете на выборы от неправильной партии. Снимайтесь с выборов немедленно!». Далее чиновник открыто пообещал мне, что в случае неповиновения ко мне будут применены некие «меры воздействия». Я сказал, что от участия в предвыборной кампании отказываться не намерен. Тогда последовало аналогичное приглашение и аналогичные же угрозы от другого высокопоставленного чиновника областного правительства — руководителя аппарата губернатора Александра Дернового», — продолжил свой рассказ Сергей Пономарев.

Почему один кандидат от небольшой партии столь страшен «большим людям» в правительстве единственного островного региона России?

«Я всегда отстаивал и буду отстаивать свою позицию по нашим Курильским островам. Все мои высказывания, выступления по российским Курилам категоричны: «никаких преференций японцам там быть не должно!». Не должно быть никакого «эксклюзива» для страны, открыто претендующей на наши территории. Потому, что такой «эксклюзив является первым шагом к сдаче островов! Я, мои однопартийцы, а также Русское географическое общество, выступаем за то, чтобы наши Курилы развивали прежде всего мы сами — Россия! Я приведу лишь один, последний, пример. 30 июня на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области появилось поздравление с Днем ВМФ. В этом поздравлении губернатор Олег Николаевич Кожемяко, утверждает, что государственная граница проходит по Сахалинской области. Но ведь это не так! Государственная граница проходит гораздо дальше! Зачем губернатор «урезает» территорию России? Географическая ошибка? Возможно. Но откройте все тот же сайт правительства области. Там, черным по белому, сказано, что Сахалинская область расположена на 59 островах. Но ведь еще 7 лет назад по инициативе Русского географического общества были подготовлены все документы, в которых ясно и доказательно говорится: Сахалинская область располагается на 81 острове! Это, может быть, японцам очень хотелось бы, чтобы наш регион располагался на 59 островах. Но когда такое официально утверждается на сайте субъекта Российской Федерации — это недопустимо! Я официально обратился, еще 31 мая, к губернатору Сахалина Олегу Кожемяко. Мы потребовали внести изменения в Устав Сахалинской области — ведь ошибочные данные о количестве наших островов в главном документе региона! Нам ответил начальник правового управления правительства области. Ответил как-то несвязно. Смысл ответа сводился к одному: «Вот вам это надо — вы и занимайтесь». Но ведь это не нам нужно! Это государству нужно! России! Это мощный фактор против бесконечных попыток японцев заполучить наши острова! Неужели в правительстве Сахалинской области этого не понимают?! Сейчас я вновь направил такой запрос губернатору. Ответа пока нет», — рассказал Сергей Пономарев.

Сергей Пономарев считает, что до губернатора все эти сведения просто не доходят.

«У меня сложилось такое впечатление, что в правительстве Сахалинской области существует некий блок, который отстаивает какие-то свои, непонятные интересы. Это связано и с предстоящими выборами, и со многими другими важными процессами в регионе», — поделился мнением активист.

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Члены Русского географического общества, учёные и исследователи поддержали кандидата от «Партии Дела» на выборах в Сахалинскую областную Думу по одномандатному округу, руководителя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарёва, на которого оказывается давление со стороны руководителя аппарата губернатора Александра Дернового и его заместителя И Сен Чера с целью добиться его отказа от участия в выборах. Учёные подписали открытое письмо, заявив, что глубоко возмущены фактом нарушения конституционного права выдвиженца.

«Статья 32 Конституции РФ недвусмысленно гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме», — напоминают подписанты.

«Опасаясь за свои кресла, сахалинские чиновники сводят на нет усилия Президента и Председателя Правительства по построению справедливого и свободного общества. Такой дискредитацией они наносят вред не только своей партии, но и подрывают доверие людей к власти в целом, — говорится в письме.

Среди подписавших письмо такие видные учёные, как доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Российской академии естественных наук Вячеслав Зимонин; профессор Института стран Востока, академик Российской академии естественных наук, эксперт Российской академии наук Анатолий Кошкин; политический аналитик, публицист, бывший советник-посланник Посольства России в Латвии Михаил Демурин; кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник; кандидат исторических наук, редактор Информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в канун выборов в Областную думу сложилась весьма напряженная обстановка. Избиратели запутались, за коммунистов из какой компартии им следует голосовать — на выборы их идет сразу три. Хабаровский политолог, профессор Валерий Чудесов считает обилие партий коммунистической направленности печальной тенденцией и полагает, что такое положение вещей убивает саму идею коммунизма о единении всех левых сил в борьбе за власть. Единороссы Сахалина удивили избирателя первой тройкой кандидатов — в нее вошли губернатор Олег Кожемяко, никому не известная учительная 23 лет и всего один парламентарий со стажем. Избирателей раздражает также и обилие кандидатов из других регионов страны, буквально хлынувших в островной регион. Судя по постам сахалинцев в социальных сетях, в региональном парламенте они предпочитают видеть своих земляков, знающих проблемы региона.