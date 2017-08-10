«Прямая линия» с губернатором Сахалинской области: онлайн

Южно-Сахалинск, , онлайн-трансляция — REGNUM

12:27 Прозвучали вопросы по общественному транспорту к дачным участкам. Много жалоб фиксируют от населения на общественный транспорт. Люди сообщают, что невозможно уехать на дачу, на работу, в больницу. Олег Кожемяко: Мы передали городу (Южно-Сахалинску) большое количество автобусов. Знаю, что часть стоит у них на резерве. Нужно правильно организовывать маршруты. На выручку губернатору вновь пришел Сергей Надсадин, который продолжал оставаться на телефонной связи со студией. Надсадин: По муниципальному рынку мы приняли к исполнению. Оперативно примем решения. Что касается транспорта, были предприняты серьезные меры по насыщению муниципальной транспортной компании новыми автобусами. Но остались те маршруты, где работают частные компании. Есть маршруты, где они не справляются. Приняты решения о расторжении договоров и с 1 сентября там будут работать муниципальные автобусы.

12:20 Вопрос от дачников-инвалидов губернатору Сахалина: То, что мы сейчас на даче работаем, это наш капитал на зиму. За труды островная земля платит щедро. Много остается, можно продать на рынке. Но вот беда — рыноек не обустроенный. Люди сидят на ящиках, коробках. Обустроить бы отдельный рынок для дачников. Вот бы поддержать пенсионеров. Мы готовы даже платить небольшую плату арендную, если все будет сделано с соблюдением всех норм. Когда будет построен большой муниципальный рынок в области? Олег Кожемяко: Я знаю, что места под торговлю выделяются. Вопрос в обустройстве. Должна быть продукция на них наша. Есть возможность соединиться с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным? Сергей Надсадин на связи: Смотрите, в настоящий момент уже есть организованные места, где дачники могут продать свою продукцию. (перечисляет эти места). Но возможно, в отельный период, когда самый урожай, не хватает этих мест. У нас Ярмарки проходят. На площади Ленина сейчас ярмарка. Есть места, где люди привыкли торговать. Даже если мы там и решили бы построить рынок, но там его построить нельзя. Поэтому мы сейчас изучаем возможность строительства такого рынка. Возможно — возле крупнейшего на Сахалине супермаркета Сити-Молла. Ведущая: Но губернатор имеет в виду крытй рынок… Сергей Надсадин: Да, конечно, речь о крытом рынке. Олег Кожемяко: Рынок должен работать не в режиме ярмарки. Он должен работать всю неделю. Продумайте крытые павильончики, чтобы дачники могли всю неделю продавать. Потому, что прлукция может до выходных не долежать. Сделайте такие места. Теперь еще: вопрос стоит о муницпальном рынке. Если цены за аренду будут такие, что пенсионеры их не потянут. Поэтому нужно сделать так, чтобы это было для людей доступно. Давайте в ближайшее время доложите конкретные меры, которые вы примите, чтобы в сентябре торговля уже была организована.

12:15 Чиновники, которых нет в зале «прямой линии» выходят на телефонную связь со студией и помогают губернатору ответить на вопросы.

12:14 Вопрос по телефону от Надежды Михайловны Дорошенко, Южно-Сахалинск: «Будет ли что-нибудь принято по защите животных? Все время говорим только о себе. Территория автолицея — выброшены животные, и собаки, и коты. Это же нравственное воспитание наших детей». Олег Кожемяко: думаю, что животных защищать однозначно будем. В том числе в плоскости отношения человека к животному и его воспитания. Многие имеют четвероногих друзей, с ними случается разное, у меня тоже такая же история: собака ослепла. Но это не значит, что ее надо выбрасывать на улицу, чтобы она продолжала погибать. Тут больше воспитание. Прививать детям такое отношение, что если ты взял на себя обязанность по содержанию собаки, ты веди до конца. Нужно посмотреть по содержанию наших питомников, насколько они отвечают требованиям. Бездомные собаки не должны находиться без присмотра. Неправильно, когда они плодятся, потом появляется вожак, он может напасть на ребёнка, это угроза для человека. Поговорим с ветеринарной службой и городом, рассмотрим возможности питомников. Но и отношение к питомцам должно быть гуманным: если взял собаку — неси за неё ответственность.

12:10 В студию «прямой линии» дозвонилась Анастасия. Она рассказала, что одна воспитывает ребенка-инвалида. Девочке 11 лет. Она не посещает школу. «Можно погромче говорить!!!», — просит ведущая. «У меня как у матери нет возможности работать, воспитываю дочь одна. Нуждаемся в группе присмотра для детей-инвалидов». О чем говорит женщина разобрать невозможно. Телефонная связь плохая. Ведущая прекратила звонок и пересказала губернатору вопрос. Кожемяко: Это важно и нужно делать. Мы видели эту проблему раньше и давали поручения. У нас есть две организации, которые уже работают в этом направлении. Можно созвонившись с ними получить специалиста, который будет квалифицированно ухаживать за больным ребенком. Для мамы это будет бесплатно. Отвечать губернатору на вопросы помогают, присутствующие в зале профильные чиновники.

12:04 Вопрос из Корсакова о льготных медикаментах. Женщина жалуется, что, болея диабетом, не может получить нужные лекарства, потому что говорят: нет в наличии или еще минздравом не закуплены. «А сами покупать не можем, очень дорого. Тест-полоски не получаем с января и до декабря их может и не быть. Вторая проблема: чтобы записаться на выписку лекарств, мы идём к врачу, в 6 утра надо вставать в очередь, чтобы получить талон, или записываться за 2 недели. Прошу, помогите с этим вопросом». Олег Кожемяко: эту ситуацию слышу второй раз про тест-полоски и препараты инсулиновой группы. Мы свои средства выделили. Накажем тех, кто должен отвечать за своевременность закупочных операций, разберёмся, почему не получаете тест-полосок. Надеюсь, что минздрав в ближайшее время эту ситуацию исправит. Нам нужно понимать, когда эта ситуация будет исправлена и кто ответственен за эти закупки. Мы проведём это расследование. Талоны: на этом звене кто-то не дорабатывает, кто-то в отпуск ушел или в декрет. Это вопросы организационного характера, главврач должен принять меры и отчитываться. Прямо во время эфира была попытка позвонить в минздрав региона за пояснением по ситуации, но связь была плохая, и поговорить не удалось. «Мы сами примем меры и накажем тех, кто халатно отнесся к своим обязанностям», — обещал Олег Кожемяко.

12:02 Вопрос от жителей Сахалина о получении жилья медиками, учителями, о возможности приватизации жилья Олег Кожемяко: Сейчас министерства определяют возможности и сроки приватизации служебного жилья. Министерство культуры сейчас тоже работает над этим. Многие выражают опасения, что, вот, мол, человек эту квартиру получит, а потом уедет на материк. Я не считаю, что в этом есть что-то страшное, он заработал эту квартиру, пусть он ее даже детям оставит, ничего страшного в этом нет. Я считаю, что это нормально. Так что — работа ведется

12:00 Телефонная связь на Сахалине оставляет желать лучшего. Вопросы от населения не слышно в прямом эфире.

11:59 Ведущая задала вопрос о том, почему вопросы людей не решаются на местах, силами мэров. Для того, чтобы решить проблему людям приходится обращаться к губернатору? Действительно! А для чего тогда, власть на местах? Кожемяко: Это главная задача власти — работать для людей. Многие вопросы касаются проблем простых людей, которые лежат в прямых полномочиях местной власти. Властям важно слышать людей, работать для людей, чаще общаться с людьми. Я вижу что ситуация на местах меняется.

11:55 Звонок в студию. Татьяна Игоревна просит сообщить, будут ли производится выплаты работающим пенсионерам по 5 тыс рублей, как обещали? Олег Кожемяко: Выплат несколько. Запутаться можно, как будут выплачиваться, кому причитаются. Все 167 тыс. пенсионеров получат по 5 тыс рублей. Ветераны труда сахалинской области неработающие получат ещё по 2,5 тыс. рублей. И дети войны, которые относятся к категории ветеран труда, ещё по 2,5 тыс. рублей. По заявительному принципу деньги будут выдаваться только ветеранам труда. Должна предоставляться трудовая книжка. Деньги все получат в августе, ко 2 сентября выплаты должны быть произведены. Выдача этих денег будет продолжаться до 20 декабря 2017 года, до этого времени можно обратится. Ветеранам труда, которые получат этот статус после 2 сентября, выплата также будет перечислена.

11:55 Сахалинские пенсионеры выразили благодарность губернатору за заботу о пожилых людях. Особенно поблагодарили за выплаты в размере 5 тысяч рублей к 70-летию Сахалинской области. Пенсионеры из Корсакова прислали видеообращение. «Нам очень важна не только финансовая поддержка, но и забота. Большое Вам спасибо!» Олег Кожемяко: Огромная благодарность этим людям за их труд! Житель Горнозаводска поблагодарил за вставленные окна. Губернатор пошутил: «Сегодня у нас день благодарения?» Я вижу, что ситуация меняется в области. Я это вижу по встречам с людьми

11:50 Вопрос из зала. Светлана спросила у губернатора про соревнования среди детей коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта. Она сообщила, что финансирование из бюджета составляет всего 100 тысяч рублей. Организаторы все время ищут спонсора. Женщина попросила увеличить финансирование, чтобы не зависеть от спонсоров. Олег Кожемяко: Дело хорошее. Прошли спортивные состязания по национальным видам спорта. Люди ответственные за это направление несколько неправильно организовали работу. Мы сделаем соответствующие выводы. Надо все делать заранее. Безусловно следующие соревнования будут проходить на более высоком уровне.

11:46 Жители Сахалина спросили у губернатора о судьбе музея военной техники. Здание Дома офицеров, переданное области Минобороны, ветшает, кровля течет. Хотя главным условием было — сохранение профиля здания, то есть, музея. Старый дом офицеров не используется многие годы. Туристы видят некрасивое старое здание. Просьба — посодействовать в ремонте и возвращению городу музея. Олег Кожемяко: Вопрос действительно есть, вопрос сложный. Мы сейчас решаем эти вопросы с Минобороны. В этом году будет разработано техническое задание. Есть предложения создать в столице Сахалина Филармонию, на Сахалине был Валерий Гергиев, мы с ним обсуждали эти вопросы. Мы приступим в этом году, сохраним здание

11:34 Прямая линия с губернатором Сахалина началась. Олегу Кожемяко уже поступило более 1,5 тыс. вопросов

11:30 На первую «прямую линию», которая состоялась 13 июля, поступили около 2,5 тыс. обращений из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона.