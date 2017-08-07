Вашингтон, 7 августа, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона ответит на решение России о высылке американских дипломатов к сентябрю, сообщает агентство Associated Press .

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По сообщениям агентства, Тиллерсон уведомил об этом главу российского МИД Сергея Лаврова во время их встречи 6 августа в Маниле.

В общении с журналистами Госсекретарь США отметил, что смотрит на отношения с Москвой с прагматизмом и понимает, что прекращать контакты из-за подобных разногласий — бессмысленно.

Ранее Лавров во время встречи с Тиллерсоном на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объяснил ему причину ответных мер России на санкции США.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала до 1 сентября 2017 сократить американскую дипмиссию до 455 сотрудников. В настоящий момент в диппредставительсте США работают 1210 человек. Такое решение было принято Москвой в ответ на ужесточение антироссийских санкций Вашингтона.

Позже пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что после масштабного сокращения дипломатов скорость выдачи виз российским гражданам может уменьшиться.

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Отметим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США используют увеличение срока выдачи виз гражданам России в США давлением на Москву. Она сообщила, что увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США.

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