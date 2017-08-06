Лавров объяснил Тиллерсону, почему РФ приняла ответные меры на санкции США

Манила, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров объяснил государственному секретарю США Рексу Тиллерсону причину ответных мер России на санкции США. Об этом Лавров рассказал журналистам сегодня, 6 августа, после переговоров с Тиллерсоном в Маниле (Филиппины).

Лавров рассказал, что в самом начале переговоров Тиллерсон поднял вопрос о российских ответных мерах на принятие Конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях.

«Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США. Мы эти разъяснения дали — собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу «Россия». Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации», — рассказал Лавров.

Напомним, встреча Лаврова и Тиллерсона прошла «на полях» регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Маниле.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США проходят на фоне резкого обострения российско-американских отношений. Конгресс США принял законопроект, который ужесточает санкции против России. В ответ Москва высылает из страны более 700 американских дипломатов.