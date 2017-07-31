Посольство США оценивает последствия своего сокращения

Москва, , 21:25 — REGNUM Посольство США в Российской Федерации допускает, что после масштабного сокращения численности дипломатического представительства скорость выдачи виз российским гражданам может уменьшиться. Соответствующее заявление сделала сегодня, 31 июля, журналистам пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

Как ранее сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин принял ответные меры на высылку российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности, которые были произведены в последние дни работы администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Отныне численность персонала дипломатической миссии США в РФ не должна превышать численность российской дипмиссии в Америке — то есть 455 человек с каждой стороны.

Известно, что в американском дипломатическом представительстве в России работают 1210 человек. Теперь 755 из них должны будут прекратить свою деятельность.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол уже заявил, что такое решение приведёт к увеличению сроков оформления виз для российских граждан.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможном увеличении срока оформления виз, и переадресовал подобные вопросы в американское дипломатическое представительство.

«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», — заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Мария Олсон.

Что касается заявления Макфола, то Олсон назвала его «личными взглядами» бывшего дипломата.