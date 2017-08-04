В МИД РФ назвали «пакостью» затягивание США сроков выдачи виз

Москва, , 09:42 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США используют увеличение срока выдачи виз в США гражданам России с целью давления на Москву.

По ее словам, его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США. Захарова отметила, что срок выдачи визы в США вырос в несколько раз за последние четыре-пять месяцев.

«Если раньше собеседование американцами назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, то сейчас собеседование назначается практически через полтора месяца», — уточнила дипломат.

Захарова также назвала это решение «очередной пакостью» гражданам России, делающейся с целью надавить на Россию и запугать ее.

Намеки же Вашингтона на то, что жизнь граждан России ухудшится из-за контрмер в отношении США, «будут выстрелом себе же в ногу». «Это все не пройдет», — считает Захарова.

Напомним, до 1 сентября 2017 года по рекомендации МИД РФ в России должно остаться столько же дипломатов и технических сотрудников американских посольства и консульств, сколько занято в российской дипмиссии в США, — 455 человек.

По словам президента РФ Владимира Путина, страну должны покинуть 755 сотрудников дипмиссии США. В американском Госдепе заявили, что оценят последствия такого шага и возможный ответ.