Каракас, 5 августа, 2017, 09:08 — ИА Регнум. «Николас Мадуро осуществил свою мечту — усадил депутатов Конституционной Ассамблеи в кресла законно существовавшего доселе венесуэльского парламента. Оппозиционная президенту Национальная Ассамблея на небольшой промежуток времени сумела отсрочить воцарение в стране диктатуры, но во избежание прямых кровавых столкновений преданными режиму силовыми структурами вынуждена была покинуть здание», — сообщает испанская АВС.

Saravask Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

«Главой Учредительного Собрания ожидаемо стала Делси Родригес, экс-министр иностранных дел и одно из наиболее доверенных лиц Мадуро. А если вспомнить, что Хорхе Родригес, брат Делси, возглавляет мэрию Каракаса, то можно констатировать: наследник Чавеса сколотил команду единомышленников, расставил их на ключевые посты и тем самым продемонстрировал миру, что сегодня Венесуэла задалась целью продемонстрировать международной общественности пример худшей из диктатур за последние сто лет», — пишет на страницах испанского издания его специальный корреспондент Кармен Каракас.

Впрочем, вряд ли руководство страны собирается что-то делать специально, чтобы это заметили за рубежом. Мадуро уже не раз говорил о том, что с международным империализмом договариваться ни о чем не собирается.

Руководитель нового законодательного органа в инаугурационной речи также заявила, что «свои проблемы венесуэльцы будут решать самостоятельно, не апеллируя к внешним силам, не поддаваясь внешнему влиянию и империалистической угрозе».

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«Конституционная Ассамблея пришла для того, чтобы восторжествовала справедливость, — цитирует Делси Родригес венесуэльская газет Ultimas noticias. — Мы будем решать все проблемы нашего народа, продолжая дело нашего освободителя Симона Боливара и его верного последователя президента Уго Чавеса».

Издание особенно выделяет слова новой главы законодательной власти страны о том, что «Конституционная Ассамблея создана не для того, чтобы разрушить Конституцию, как пытаются это представить противники правительства. Наша задача — усовершенствовать и развить Основной Закон».

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