«ЕС даёт советы Николасу Мадуро, как управлять Венесуэлой»

Мадрид, , 11:27 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини озвучила единодушное решение «Содружества 27-ми», не признающего легитимность созыва Учредительного собрания Венесуэлы, «в задачу которого входит переписать Конституцию страны под требования правящего режима».

Единодушие, впрочем, как это следует из редакционной статьи в испанской АВС, было не без нюансов и корректировок. Португалия, например, сообщила о своей «приверженности к дипломатическому пути разрешения ситуации», а Греция настаивала на «создании Евросоюзом основы для более эффективного воздействия на кризис и участия в его погашении в роли посредника, утверждая, что любые санкции, будучи введенными сейчас Евросоюзом, могут привести только к результату, противоположному задумываемому».

ЕС в целом и правительства каждой из стран, входящих в него, «глубоко сожалеют о решении венесуэльских властей продвигать дальше деятельность Конституционной Ассамблеи, ухудшая кризис и подрывая устойчивость других законных институтов власти, таких, как Национальная Ассамблея [парламент Венесуэлы, — прим. ИА REGNUM ]». «Европейский союз и государства, входящие в него на правах членов, на основании вышеизложенного не могут признать Учредительное Собрание, выражают озабоченность, соблюдена ли пропорциональность представительства различных слоев населения в нем и просят правительство и президента Николаса Мадуро принять срочные меры для исправления случившегося», — пишет ABC.

По мнению издания, члены Европейского Сообщества тем самым прямо дали понять режиму Каракаса, что «дальнейшая деятельность Конституционной Ассамблеи должна быть приостановлена, а полномочия учреждений, предусмотренных Конституцией, подтверждены».