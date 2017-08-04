Венесуэла: вечное кораблекрушение или медленное спасение?

Каракас, , 19:33 — REGNUM

Венесуэла продолжает оставаться наиболее горячей точкой полемики всей испаноязычной прессы, представители которой спорят на тему «режим Мадуро — благо для народа или ущемление демократии?», не останавливаясь и не слушая доводов оппонента.

Западные СМИ и пресса латиноамериканских стран, ориентированных на США, не устают твердить о «кораблекрушении судна, именуемого Венесуэлой», длящемся практически с момента прихода к власти Уго Чавеса в 1999 году. Корабль, согласно материалам, постоянно появляющихся в таких испанских изданиях, как El País, El Mundo и El Confidencial, тонет уверенно, без перспектив на всплытие и выживание, но при этом почему-то все никак не может окончательно погрузиться в морские пучины.

Венесуэльские проправительственные издания, признавая сложности, имеющиеся у Боливарианской республики практически во всех сферах жизни, видят свет в конце тоннеля и рассказывают о нем своим читателям.

Таким образом, каждый факт венесуэльской современной истории обыгрывается СМИ с двух сторон — как очередное свидетельство неминуемой катастрофы, которая вот-вот наступит (без указания даты, разумеется) и как показатель медленного, очень медленного, но все же движения страны к светлому будущему.

Ситуация с торжественным «пуском в эксплуатацию» избранного в воскресенье, 30 июля, Учредительного Собрания (Конституционной Ассамблеи) — того же ряда двойственно трактуемых событий.

Сегодня, 4 августа ровно в полдень по времени Каракаса Конституционная Ассамблея должна будет приступить к работе в здании, где ранее трудился венесуэльский парламент (Национальная Ассамблея), являвшийся главным и непримиримым оппонентом правительства. Ориентированным на демократию в западной ее версии, что шло вразрез с идеями Чавеса, заветам которого следует нынешний президент Мадуро.

«Чависты не рискуют применить силу к депутатам Нацассамблеи, не желающим покидать свои рабочие места — это может вызвать социальный взрыв и превратить длящиеся уже более ста дней уличные мирные протесты в настоящую революцию», — пишет сегодня испанская El Mundo.

«Николас Мадуро принял решение отложить начало работы КА на два дня [первая сессия Учредительного Собрания должна была по замыслу главы государства состояться 2 августа, — прим. ИА REGNUM ], чтобы решить проблему освобождения здания демократическим путем», — отвечает пиренейской газете венесуэльская Ultimas noticias.

«Генеральный прокурор Луиса Ортега распорядилась расследовать факты нарушения процесса голосования 30 июля и подтасовки данных о явке на избирательные участки», — торжественно сообщает El País и в этой фразе слышится радостное «вот сейчас все результаты отменят, правительство отправят в отставку и президенту тоже не поздоровится».

По мнению же венесуэльских эскпертов-правоведов, «скоро у Венесуэлы будет новый Генеральный прокурор» — такой вывод не представляется надуманным, ибо Конституционная Ассамблея должна будет внести изменения в действующую Конституцию, и порядка назначения и снятия руководителя Народного министерства (Ministerio Publico), которое следит за соблюдением законности и возглавляется генпрокурором, эти изменения тоже коснутся.

Корабль Венесуэлы продолжает плыть, несмотря на то, что его команда разделилась на сторонников капитана и бунтовщиков. Сегодня вечером в истории Боливарианской республики должна открыться новая глава. Николас Мадуро очень рассчитывает, что она начнется со слова «мир», за которое голосовали все те, кто приходил 30 июля к избирательным урнам.