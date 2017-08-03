Прокуратура Венесуэлы ищет подтасовки результатов выборов

Каракас, , 14:11 — REGNUM Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила о подтасовке данных голосования по выборам в Учредительное собрание страны.

Скандал, возникший благодаря заявлению генпрокурора, был ожидаем: во-первых, потому что оппозиция, более ста дней без передышки протестовавшая на улицах против нынешней исполнительной власти, не могла, не имела права просто взять и одномоментно сдуться. Выключить мегафоны, свернуть транспаранты с антиправительственными лозунгами и перестать бить витрины. А во-вторых, потому что цифры явки, обнародованные Национальным избирательным советом, обязывали противников Мадуро протестовать и опровергать.

По мнению оппозиции, сторонников всенародного протеста [7,5 миллиона проголосовавших на состоявшемся 16 июля так называемом референдуме за отмену выборов в Конституционную Ассамблею, — прим. ИА REGNUM ] никак не может быть меньше, чем сторонников «правящего режима», которых пришло 30 июля к избирательным урнам чуть больше 8 миллионов.

И поэтому уже через день после выборов в Конституционную Ассамблею (КА) в оппозиционной [и западной международной, являющейся с оппозиционной практически одним целым] прессе появилась информация о том, что команда Мадуро манипулирует и подтасовывает, а на самом деле за КА приходило голосовать на миллион человек меньше.

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега, как смотрящий за соблюдением законности в государстве, не могла остаться в стороне от событий и вечером 2 августа объявила о назначении сразу двух прокуроров, обязанных вскрыть все факты мошенничества с бюллетенями, сообщает 3 августа испанская АВС.

«Они должны тщательно изучить деятельность четырех высокопоставленных членов Национального избирательного совета, причастных к этому скандалу», — добавила Луиса Ортега в интервью американской телекомпании CNN, не допуская, судя по тексту, ни малейшего сомнения в том, что эти самые четверо [пусть пока не названные] априори виновны в вопиющих нарушениях.

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Информация о приписывании избиркомом миллиона голосов в графу явки на выборы генпрокурор почерпнула из высказываний Антинио Мухики, главы фирмы Smartmatic, устанавливавшей 24 000 своих машин для голосования по всей Венесуэле. Официальной жалобы от Мухики в органы не поступало, но Ортега «сочла себя обязанной отреагировать на прозвучавшие предположения», подчеркивает испанская El Mundo.

Глава Избирательного совета Тибисай Лусена назвала заявление руководителя Smartmatic «безответственным» и «основанным на необъективных данных», свидетельствует венесуэльское электронное издание Panorama.com.ve.

Президент Мадуро от комментариев ситуации воздержался, предпочтя следовать известной пословице «собака лает, а караван идет».

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