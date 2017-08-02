Полина Волохова ИА REGNUM Эксперты в работе

13:15 В пресс-центре ИА REGNUM началось тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». Подробности ТУТ

13:16 Видео-трансляция:

13:18 Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций выступает с презентацией доклада, подготовленного АПЭК, о действиях региональных элит и политических партий в условиях выборов в областные и городские парламенты. «Мы в целом констатируем инерционный подход оппозиции к выборам», — констатирует Орлов.

13:20 Доклад опубликован на сайте ИА REGNUM. Ознакомиться с ним можно, кликнув на ссылку.

13:21 [[[picture7]]] Усилия правящей партии помогли снизить риски в связи с внутриэлитными конфликтами уже на старте кампании, уверен Орлов.

13:24 Муниципальные кампании для «Единой России» могут пройти сложнее, чем региональные, но преимуществ её позиции в рамках кампании это не отменяет — Орлов

13:33 Выступает Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук. Комментируя технологии, которые будут применяться на предстоящих выборах, он выразил уверенность в том, что в этот раз выдвижение «паровозов» будет иметь больше политический смысл, нежели электоральный.

13:33 По его словам, ситуация с выдвижением по схеме «паровозов» разношёрстная и будет по-разному влиять на итоги.

13:36 Кроме того, политолог высказал предположения, касающиеся так называемого спойлерства. По его мнению, эта технология не слишком нужна действующей власти. Для неё нет никакого резона за счет этой технологии забирать место, например, у той же КПРФ.

13:36 [[[picture18]]] Непарламентские партии будут договариваться с Кремлём и искать себя в регионах? Такой вариант допускает Туровский.

13:37 Читайте также: «Включение Рудени в список кандидатов гордумы Твери — символический шаг» Туровский заметил оживление «Яблока». Партия теряет свои позиции. Видны старания Партии пенсионеров. Из сюжетов условно стратегического характера — борьба за парламентскую квоту продолжается. Коммунисты России в этом отношении являются реальными игроками и будут активно договариваться с Кремлём и губернаторами — как в Карачаево-Черкессии. Вероятно, непарламентские партии будут продолжать придерживаться этой стратегии в дальнейшем.

13:37 Слово взял директор Института избирательных технологий Евгений Сучков. По его словам доклад АПЭК позволяет, что называется, «за деревьями увидеть лес».

13:38 Оппозиционные партии пытаются договорится с властью, утверждает эксперт.

13:39 Евгений Сучков: «Единая Россия», которая, строго говоря, не является институтом гражданского общества, в массовом сознании воспринимается как единая дееспособная политическая сила.

13:40 Евгений Сучков: «Единая Россия» стала единственной дееспособной партией на политическом поле. Этому способствовала фактическая зачистка политического пространства.

13:42 Сергей Марков уверен, избирательная кампания пройдёт как обычно, как проходила в прошлые годы, и результаты будут такие же, как обычно.

13:43 Сергей Марков: Если даже «Единая Россия» увеличит своё представительство и свои результаты, это основано на ресурсном доминировании в самых разных регионах.

13:44 Сергей Марков полагает, что интрига заключается в том, что ЛДПР будет стараться бросить вызов КПРФ и составить ей конкуренцию также на региональном уровне. С этим связано выдвижение Владимира Жириновского?

13:44 Марков напомнил, что Жириновский ставил задачу обновления партии. Ему это удалось. В партии создана команда молодых и профессиональных опытных ребят. Теперь — попытка создать то же самое в регионах. Формирование второй главной оппозиционной партии вместо КПРФ.

13:46 Марков считает, что все ждут гибели «Справедливой России». И в этот раз тоже. Возможны неожиданности в этом отношении, когда партия неожиданно резко потеряет позиции.

13:47 Марков: базовое противоречие в том, что рост протестных настроений налицо есть. Он идёт в разных социальных группах, но каналов выражения протеста нет. Это ведёт к росту не нестабильности, а различных неожиданностей в ходе выборов.

13:48 Евгений Сучков отметил, что главной проблемой любых выборов является обеспечение легитимности власти. Но, если оппозиции приходится с ней договариваться, то наверное эта схема не работает. Из вышесказанного эксперт приходит к выводу о том, что на предстоящих в 2018 году президентских выборах нас не ждёт ничего хорошего. По его словам, в марте 2108 года, общество увидит полный букет скандалов, помноженных на техническую безграмотность оппозиции.

13:48 Марков: В случае периливов протестных настроений через какую-то «дамбу» возможен неконтролируемый разлив с трудно прогнозируемыми последствиями.

13:48 Оппозиция несистемная будет концентрироваться в столице. После выборов будут обкатываться неэлекторальные технологии как репетиция к 2018 году, — считает Марков.

13:50 Марков: Оппозиция не забросила полностью задачу создать плацдармы в регионах. Будут смотреть: там, где есть серьёзные нарушения, будут брошены федеральные ресурсы, чтобы раскрутить ситуацию в этом регионе и вывести с помощью информресурсов на федеральный и даже мировой уровень.

13:51 Орлов резюмирует Маркова: вопрос в политической развилке — имеет ли система каналы для спуска воды или не имеет?

13:52 [[[picture15]]] Марков высказал мысль о том, что его наблюдения говорят, что люди в регионах считают — им попросту некуда пожаловаться на свои проблемы.

13:53 Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Калмыков убежден в том, что у многих институций потеряны компетенции.

13:54 Это приводит к тому, что не все кандидаты могут гибко реагировать на нестандартные ситуации, и при этом не обращаются к экспертам в регионах, утверждает Калмыков.

13:55 Николай Калмыков: Зачастую на территориях, на местах не обращаются даже к местному экспертному сообществу, которое может привнести новые смыслы. Действуют, исходя из наработанных тем повестки.

13:56 Эксперт также поддержал утверждение Сергея Маркова о том, что людям некуда пожаловаться, и отметил, что ни партии, ни кандидаты не обращают на эту тенденцию никакого внимания.

13:57 Калмыков: та аудитория, которая является внутренне политизированной, но при этом не реагирует на протестные акции, полностью игнорируется в рамках повестки. Проще работать с активными группами.

13:57 Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов отметил: На региональном и муниципальных уровнях, несмотря на то, что удалось остановить рост регионального долга, свыше 50% закредитовано сверх половины годовых доходов.

13:59 По его словам, социально-экономические факторы и состояние госфинансов могут стать угрозой в таких регионах, как Краснодарский край (лидер по объёму госдолга в абсолютном значении, высок по отношению к собственным доходам). Проблемы в Северной Осетии, на душу населения высокий уровень долга. Саранская область — тоже ситуация непростая, возможны непредсказуемые сценарии.

14:00 Климанов: Давление со стороны федеральных органов, исполнительной власти, сдерживает региональные инициативы. Никогда не подписывали столько документов на трансферты и федеральные кредиты. Теперь подписывают получение дотацией, где прописаны штрафные санкции и множество показателей, которые регион должен достигнуть. Придётся проводить болезненную реструктуризацию расходов. Как это будет использоваться в ходе выборов — вопрос. Проблемы аварийного жилья или обманутых дольщиков выйдут на первый план.

14:02 У него складывается общее недоверие к объективным и субъективным экономическим оценкам. Разные структуры перестали верить собственной статистике, статистике других ведомств и министерств.

14:03 Владимир Климанов: Новая конструкция выбранных людей в регионах будет основной для своеобразных «политических экспериментов». Не дискредитируют ли себя силы, которые придут в сентябре, выполняя условия массы показателей майских указов?

14:04 Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал уверенность в том, что предстоящие муниципальные выборы важны в преддверии выборов президентских.

14:06 Александр Шпунт видит серьёзный раскол в региональных отделениях партий, который уже выливается вряд скандалов: Чем больше число скандалов выплеснется на этих выборах на избирателя, тем сложнее ему будет придти на выборы 2018 года, которые являются плебисцитарными, и явка на них чрезвычайно важна.

14:09 [[[picture4]]] Александр Шпунт: третья модель поведения — модель Марий Эл, когда на собрании коммунистов, несмотря на прямое указание из ЦК партии выдвинуть своих людей, говорят, что поддерживают список губернатора.

14:10 Александр Шпунт: Скандал в Краснодаре привел к тому, что региональный Минюст не может понять какой из двух списков партии «Яблоко» регистрировать. Подобные примеры можно привести и по региональным отделениям партии «Единая Россия».

14:10 Александр Шпунт: Новая линия разлома — регионы и центр — по указанным ранее образцам, в том числе прямая фронда, игнорирование, — всё это нужно учитывать.

14:12 Главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной подчеркнул, что в Москве достаточно тихо и незаметно происходит кампания. В 124 районах Москвы происходят выборы. Казалось бы, должна быть серьёзная активность в информационном поле. Однако этого не происходит.

14:14 Загребной отметил, что «ЕР» провела впервые закрытые (в отличие от прошлых периодов) праймериз. По его мнени, на муниципальных выборах нужно проводить наиболее открытые праймериз. Однако на этот раз тишина и закрытость. Оппозиция получила возможность зарегистрироваться — всем, кто хотел. Нет самой кампании. Ни одна из структур не предлагает образа будущего. Нынешняя кампания в Москве характеризуется «чёрной дырой смыслов». Это приведёт к ещё большему снижению явки.

14:14 10−15% плохой результат для муниципальных выборов Москвы, уверен эксперт.

14:16 Юрий Загребной: мэр Москвы ничего по поводу муниципальных выборов, по поводу дальнейшей стратегии не сказал.

14:18 Юрий Загребной: Вода дырочку найдёт. Массив людей, не определившихся и не понимающих, что будет происходить после устранения многих моментов с той же реновацией — это проблема нарастания некоей массы, которая не может определиться, поддерживает или не поддерживает она какие-либо политические сюжеты.

14:20 Дмитрий Орлов отметил, что проблемы московских муниципальных выборов не нашли отражения в докладе потому, что проблемы у столицы и регионов разные.

14:21 Глава АПЭК уверен в том, что после громко заявленной темы реновации, московским властям нет никакого смысла формировать и продвигать другие месседжи.

14:21 [[[picture14]]] Юрий Загребной: В Москве не только проводится недостаточный мониторинг общественного мнения по тем или иным вопросам, но опросы, возможно, даже не могут передать реальное отношение населения к тем или иным проектам и идеям — в Москве в принципе нет общественной дискуссии по общественным вопросам и понимания политики городских властей.

14:25 Директор Дальневосточного консалтингового центра Пётр Ханас в своём выступлении обратил внимание на то, что одними из самых интересных выборов на Дальнем Востоке станут выборы Якутска. Только здесь остались прямые выборы главы муниципального образования. А кроме того, только здесь осталась в избирательных бюллютенях графа против всех. За счёт этих и ряда других факторов, эксперт ожидает в Якутске достаточно высокую явку, не менее 50%.

14:26 На предстоящих выборах ожидается негативное влияние губернаторов, которых своевременно не отправили в отставку, уверен Ханас.

14:29 [[[picture20]]] Петр Ханас: Спойлерство размажет протестную активность по оппозиционным партиям и «откусит» часть мандатов у правящей партии.

14:32 Глеб Кузнецов: нужно разделять протест против институтов и привлекающий внимание институтов. Протест против институтов — угрожает стабильности власти. А протест, привлекающий внимание институтов, создаёт ещё больший консенсус вокруг этой власти.

14:33 Говоря о роли наших региональных протестов в смысле потенциала дестабилизации политситуации в целом — между этими протестами в их текущем виде и дестабилизацией ситуации в стране должно пройти большое количество «развилок» и этапов, заявил Кузнецов.

14:34 [[[picture5]]] Глеб Кузнецов: партийная система не обладает большим идеологическим потенциалом, чтобы формулировать то, что заставит людей активнее участвовать в политическом процессе. Но это не проблема нынешних выборов и само по себе ещё не указывает на какой-либо источник рисков для политического процесса.

14:37 В своем выступлении исполнительный директор Центра политического анализа Павел Данилин, обратил внимание на то, что муниципальные выборы не привлекают к себе внимания общества. Вернувшись к примеру Москвы эксперт высказал убеждение, что недовольные парковками, реновацией и другими проблемами москвичи, представляют лишь малый процент среди общей всем довольной массы горожан.

14:38 Данилин: Учителя и врачи без труда победят условного Максима Каца. На этих выборах победит тот, кто приведёт больше своих сторонников. И в этом вопросе подавляющий перевес безусловно на стороне бюджетников.

14:39 Читайте также: «В выдвижении «паровозов» больше политических смыслов, чем электоральных» Павел Данилин: В следующем году муниципального фильтра в его нынешнем виде не будет.

14:43 [[[picture12]]] В заключение Данилин отметил, что на его взгляд главное то, что 146 муниципальных образований Москвы имеют колоссальный бюджет. И сейчас мы видим, что нынешние люди умеют с этими деньгами обращаться. А те, кто хочет придти в муниципальные советы Москвы только увидели эту проблематику. И сейчас борьба пойдем между теми, кто умеет обращаться с этими деньгами, и теми, кто хочет попробовать ими поруководить.

14:43 Дмитрий Орлов: протестные группы тематически раздроблены. Главная угроза — не явка. Ясно, что она ожидается низкой. Главная угроза — появление откровенно негативных общемосковских сюжетов, информационных волн, которые разогреют ситуацию и повысят негативную явку. Игра с консервативно небольшой явкой окажется тогда подорванной.

14:43 Дмитрий Орлов: протестная волна, вызванная реновацией, в Москве погашена.

14:45 Дмитрий Орлов: избирательная кампания в Москве идёт спокойно и малозаметно. Тем не менее риски какого-либо масштабного взрыва или ситуации в информационном поле, которое изменит ситуацию с явкой — сохраняются. Хотя их вероятность весьма невелика.

14:45 [[[picture16]]] Дмитрий Орлов: совсем незаметно выборы в Москве пройти не смогут. Собянину придётся как-то выступить касательно ряда моментов, общей политической логики.

14:47 Читайте также: «Сценарные развилки» и «разношёрстные паровозы»: выборы в России Сергей Заславский: выборы проходят при доминировании одной политической партии. Это задано объективными факторами — стартовое весовое преимущество, «упреждение в развёртывании» (она раньше стартовала в праймериз), есть возможность не только следовать, но и формировать политическую повестку, политповестка партии пронизывает все уровни, на федеральном уровне можно задать векторы региональной и местной повестки.

14:48 Сергей Заславский: Сергей Заславский: Минусы — запрос на новых брендов. Психологическая усталость от старых партий, не только от одной, но и от многих. При этом внутривидовая борьба ожесточённее, чем межвидовая — внутри партий конкурируют даже активнее, чем с представителями других политических сил. [[[picture9]]]

14:49 Сергей Заславский: Компартия и «Яблоко» активизировались — есть шансы на активное участие в избирательной кампании и получение значимого результата. Но в то же время видим, что большинство политпартий в выборах участвуют с выборочной активностью. Сергей Заславский: Компартия и «Яблоко» активизировались — есть шансы на активное участие в избирательной кампании и получение значимого результата. Но в то же время видим, что большинство политпартий в выборах участвуют с выборочной активностью.

14:51 Сергей Заславский: Партии, не участвующие в текущих и грядущих выборах, могут просто уйти с политического поля. Сергей Заславский: Партии, не участвующие в текущих и грядущих выборах, могут просто уйти с политического поля.

14:53 [[[picture6]]] Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов убежден в том, что экспертное сообщество недооценивает степень угрозы от действий деструктивных политических сил. Кроме того, аналитик отмечает небывалый спад традиционных СМИ, что по его мнению привело к доминированию рупоров несистемной деструктивной оппозиции.

14:57 «При низкой явке на выборы приходят более политизированные, а значит, более грамотные избиратели. Там будет меньше тех, кто, например, проголосует за «Коммунистов России» только из-за путаницы с КПРФ. Опыт думских выборов 2016 года как раз показал, что «Коммунисты России» чаще получали заметные результаты в тех регионах, где от них выдвигались достаточно известные на местах оппозиционные деятели, чаще всего выходцы из КПРФ. То есть, часто тут была не ошибка избирателя, а вполне осознанный выбор. Что касается Компартии социальной справедливости (КПСС) — за нее многие, вполне вероятно, голосуют не из-за путаницы с другой Компартией, а из намеренного желания таким образом проголосовать «против всех», считает Михаил Нейжмаков.

14:59 Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций: «Стремление партий опереться на точки социального протеста в ходе муниципальных выборов имеет уязвимую сторону. Подчас такая работа не дает политического эффекта уже за пределами даже не района, а микрорайона, где эта протестная точка расположена».

15:00 Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, закрывая заседание, отметил: Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, закрывая заседание, отметил: Предстоящие муниципальные выборы сложные, поскольку они являются прологом больших президентских выборов. А с другой стороны они не интересуют большие партии, поскольку последние не любят и не умеют в них участвовать.

15:02 Дмитрий Журавлев: Дмитрий Журавлев: Предстоящие выборы больших сюрпризов не принесут.