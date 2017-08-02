«В выдвижении «паровозов» больше политических смыслов, чем электоральных»

Москва, , 14:38 — REGNUM В России растёт внимание и федерального центра, и других политических игроков к муниципальным выборам в стране. Такое мнение высказал политолог Ростислав Туровский сегодня, 2 августа, в пресс-центре ИА REGNUM в ходе 13-го заседания Экспертного клуба «Регион», посвященного выборам в областные и городские парламенты.

По его словам, 2017 год с этой точки зрения оказывается весьма показательным. Он отметил, что «сам по себе интересен сюжет включения «паровозов» в муниципальные компании».

«Возникает ощущение, что выдвижение «паровозов» имеет больше политических смыслов, чем электоральных. Иной раз напоминает что-то вроде символического решения. А вопрос, насколько с электоральной точки зрения оправдано выдвижение тех или иных фигур в качестве «паровозов», остается где-то за скобками», — добавил эксперт.

«В итоге мы имеем ситуацию на выборах в региональный парламент, когда в Краснодарском крае Кондратьева (губернатор Кубани Вениамин Кондратьев — прим. ИА REGNUM ) в силу тамошних внутренних противоречий не поставили «паровозом», а в Северной Осетии Битарова (врио северной Осетии Вячеслав Битаров — прим. ИА REGNUM ), несмотря на споры, поставили», — привёл пример политолог, отметив, что и это тоже не привело к улучшению внутриэлитной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года жители Краснодарского рая изберут новый состав Законодательного собрания региона. В состав парламента войдут 70 народных избранников — это на 30 меньше, чем в нынешнем. В частности, «Единую Россию» на предстоящих выборах будут представлять 135 кандидатов — 32 одномандатника, 103 по списку. В тройку лидеров (общекраевая часть партийного списка) вошли председатель Заксобрания Владимир Бекетов, вице-губернатор Кубани Юрий Бурлачко, главный врач «Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Владимир Порханов.