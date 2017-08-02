«Сценарные развилки» и «разношёрстные паровозы»: выборы в России

Москва, , 14:50 — REGNUM Предстоящие в сентябре выборы в региональные парламенты и муниципальные собрания «не менее интересны, а местами даже более интересны», чем губернаторские. Хотя «единой модели всех этих выборов нет». Основные сюжеты — это «высокая степень синхронизации» кампаний, влияние на них раскола элит, обилие спойлеров и участие «паровозов», ситуация с которыми «очень контрастная, разнородная, разношёрстная». Об этом заявил вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский в пресс-центре ИА REGNUM, где проходит тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Эксперт выделил ряд основных аспектов выборных кампаний, акцентировав внимание на «главной мысли»: «единой модели всех этих выборов нет». По его словам, «это не плохо, это нормально», и «можно говорить о сценарных различиях». И одновременно «с этим встаёт вопрос» «о смыслах некоторых политических технологий, которые на этих выборах используются». В первую очередь, Туровский выделил «эффект» от совмещения выборов разных уровней, отметив, что «здесь есть своя сценарная развилка».

«Где совмещаются выборы губернаторские и выборы в региональные парламенты, можно говорить о высокой степени синхронизации этих кампаний — как «Единой Россией», так и оппозиционными партиями. А в двух других случаях, то есть в случае Кирова и в случае Ярославля, где одновременно проводятся выборы губернатора и выборы в городское собрание, — наоборот, можно говорить о разведении этих кампаний и проведении двух практически параллельных кампаний. Сценарий дублирования ярче всего выражен в Удмуртии, где все кандидаты на пост губернатора одновременно являются лидерами списков. И немного в меньшей степени выражен в Саратовской области, где это характерно для «Единой России» и КПРФ. Но одновременно это и будет способствовать поляризации кампаний по линии «Единой России» и компартии. В обоих случаях тем не менее синхронизация кампаний на самом деле будет означать, в какой степени эффективно проведут свою кампанию те или иные партии, в какой степени они будут более или менее успешными и на одних выборах, и на других выборах», — считает Ростислав Туровский.

По мнению эксперта, «ярче всего» пример параллельных кампаний демонстрирует Кировская область, где кандидаты на пост губернатора не участвуют в муниципальных выборах. Он также напомнил, что как в Кировской области, так и в Ярославской области, — «губернаторы-варяги».

"И им приходится непросто при проведении собственных имиджевых кампаний. Поэтому с технологической точки зрения может быть и правильным разведение этих двух кампаний. Но в то же время самое время разведение этих двух кампаний для губернаторов будет создавать риски формирования в городских собраниях элит, которые будут относительно автономны от губернатора. И такое явное стремление у муниципальных элит автономизироваться от губернатора есть и в Кирове, и в Ярославле», — подчеркнул Туровский.

Второй аспект связан с влиянием «расколов элиты на эти кампании», хотя «в целом «Единой России», в том числе с помощью праймериз, удалось урегулировать эту ситуацию», полагает вице-президент Центра политических технологий. Но «урегулировать всё целиком и полностью невозможно, всегда есть какие-то обиды у какой-то части элиты, не включенной в списки «Единой России». По мнению Туровского здесь «резко отличается» Северная Осетия, где «сохранился и старый оскол», и «появились элементы нового раскола».

«На муниципальном уровне элементы расколов остались в Омске, Ярославле, но в общем и целом ситуация была смикширована», — сказал эксперт.

Он также отметил, что на этих выборах «как-то слишком уж много» стало спойлеров. И особое внимание он обратил на участие «паровозов», что создаёт ощущение растущего внимания «и федерального центра, и других политических игроков» к муниципальным выборам в России:

«Если говорить о смыслах, возникает ощущение, что выдвижение «паровозов» имеет больше политических смыслов, чем электоральных. Иной раз напоминает что-то вроде символического решения. Вопрос о том, насколько с электоральной точки зрения оправдано выдвижение тех или иных фигур в качестве «паровоза», остается где-то за скобками».

Он привел в качестве примера Тверскую область, где губернатор Игорь Руденя возглавил список на муниципальных выборах, что может говорить о желании «утвердить свою властную вертикаль».

«Также интересно и довольно оригинальное решение, когда в случае Саратовской области всех депутатов Госдумы от «Единой России» отправили «паровозами», и они возглавляют маленькие территориальные группы. Насколько это повлияет на электоральную ситуацию тоже, на мой взгляд, вопрос остаётся открытым… Какие будут электоральные последствия и нужно ли это самим депутатам, на мой взгляд, тоже вопрос», — говорит эксперт, подчёркивая, что «в целом ситуация с «паровозами» очень контрастная, разнородная, разношёрстная, и это явно по-разному будет влиять на итоги».