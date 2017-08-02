«Включение Рудени в список кандидатов гордумы Твери – символический шаг»

Тверь, , 13:41 — REGNUM Включение губернатора Тверской области Игоря Рудени в качестве «паровоза» в список кандидатов «Единой России» на выборах в городскую думу Твери — шаг символический. Об этом заявил политолог Ростислав Туровский 2 августа в пресс-центре ИА REGNUM в ходе тринадцатого заседания Экспертного клуба «Регион», посвященного выборам в областные и городские парламенты.

По мнению Туровского, включение «паровозов» в муниципальные кампании сегодня имеет гораздо больше «политических смыслов, чем электоральных».

«Символический шаг включение Рудени в список кандидатов на выборы в гордуму Твери. Ни в каком другом регионе этого не было. Видно желание губернатора в Тверской области укрепить свою властную вертикаль», — считает Туровский.

Выборы депутатов Тверской городской думы состоятся 10 сентября, в единый день голосования. Согласно регламенту, в состав гордумы входят 33 депутатов (на данный момент 27). В конце апреля Тверская гордума утвердила выделение средств на проведение выборов парламента: стоимость их определили в 20 млн рублей.

О том, что список «ЕР» на выборах возглавит Игорь Руденя, стало известно в середине июля.

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Всего 10 сентября в Тверской области запланировано проведение 47 избирательных кампаний, в ходе которых подлежат замещению 426 депутатских мандатов.